Il caschetto sarà il taglio di capelli più richiesto delle prossime settimane. Con una chioma tutta nuova ogni ragazza potrà accogliere nel migliore dei modi l'estate 2020. L'hairstyle in questione potrà essere sfoggiato dalle donne di tutte le età.

Moda, il caschetto

Il caschetto non passa mai di Moda e può essere portato con diversi styling: quindi via libera con il liscio, riccio o mosso. Con questa capigliatura si dovrà fare molta attenzione al volume e si dovrà evitare che il bob diventi molto gonfio e in stile anni '60.

A seconda della piega si dovrà realizzare una scalatura diversa.

Per un caschetto super liscio i capelli andranno scalati molto poco; invece per il riccio si dovrà sfoltire abbondantemente. Per le onde si dovrà sfilare in modo da creare un bel movimento alla pettinatura. Il caschetto potrà essere abbinato alla frangia o essere portato anche senza. Se una donna non sarà convinta di questo dettaglio potrà optare per un ciuffo laterale, il quale non sarà molto impegnativo. Sull'hairstyle si potrà variare anche sulle lunghezze: quest'ultime potranno arrivare al mento o sfiorare le spalle.

Non mancheranno nemmeno i tagli pari e netti da abbinare a una piega super liscia. Inoltre saranno perfetti anche quelli sfilati che regaleranno molta morbidezza al volto: la chioma in questione è sfoggiata, ad esempio, da Alessia Marcuzzi.

Per quanto riguarda le nuance ci saranno molte proposte di tendenza. Sui bob mossi si potranno creare delle schiariture o anche delle sfumature: su quest'ultime la radice risulterà scura e fino ad arrivare a una tonalità più chiara sulle punte.

Nuovi colori

Dopo avere realizzato un nuovo taglio di capelli si potrà scegliere anche una nuova tonalità. Il grande protagonista dei prossimi mesi sarà il Glossy Plum e sarà possibile realizzarlo anche a casa. Si tratta di ravvivare il colore castano con dei particolari riflessi viola: questa nuance regalerà alla chioma più volume e molta lucentezza. La colorazione risulterà molto versatile e sarà ideale indifferentemente sui tagli corti e lunghi.

Anche realizzando la tinta a casa non si potrà mai sbagliare, perché potrà essere applicata partendo dalle radici o può essere destinata solamente alle lunghezze. Inoltre si potranno realizzare anche i chunky highlights o meglio conosciute come mèches.

Come fare la tinta a casa

Per prima cosa, per realizzare la tinta a casa, si dovrà partire da una base castana o scura. Invece sui capelli più chiari si dovrà optare per una tinta caffè o cioccolato; essa andrà applicata sulla capigliatura circa quattro o cinque giorni prima.

A questo punto per creare il castano Glossy Plum ci saranno diverse opzioni.

La prima sarà quella di scegliere la tinta viola e realizzare dei riflessi tipo balayage. Oppure si potrà scegliere una colorazione temporanea di colore viola e applicarla su vari punti della capigliatura da illuminare: per questa seconda opzione esistono in commercio dei riflessanti color melanzana o un balsamo colorante. Una volta ottenuto il Glossy Plum è necessario risciacquare la chioma e successivamente applicare uno spray termoprotettore e procedere con lo styling. Con questa nuance sarà perfetta una piega mossa che riuscirà a mettere in risalto le varie sfumature. Va ricordato che prima di provare dei nuovi colori, è sempre opportuno proteggere i capelli, la pelle e anche il bagno dalla tinta.

Insomma questo pare essere il momento più indicato per scegliere un bel caschetto e imparare anche a fare il colore Glossy Plum direttamente a casa.