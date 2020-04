I tagli di capelli per l'estate 2020 saranno medi o lunghi. Questi hairstyle saranno molto facili da portare. Inoltre potranno essere abbinati a un'acconciatura originale.

Moda, i tagli di capelli

I tagli di capelli medi dei prossimi mesi avranno uno stile molto moderno e saranno presenti anche alcuni dettagli che ricorderanno il passato. Ad esempio il caschetto voluminoso e bon ton avrà una tonalità intensa e sarà in stile anni '60; invece sui long bob irregolari si potranno aggiungere dei fermagli o delle fasce.

Sul long bob non potrà mancare una frangia molto piena e per quanto riguarda lo styling sarà perfetto il liscio. Tra i tagli di capelli non mancherà nemmeno il caschetto mosso con la riga in mezzo e i ciuffi: su quest'ultimi si potranno realizzare delle vivaci schiariture o delle meches. Sulle chiome lunghe e lisce si potranno creare molte acconciature: quindi via libera con la treccia singola, multipla, doppia e sottile. La coda di cavallo dovrà essere alta e ai lati del volto saranno presenti alcune ciocche in modo da incorniciarlo alla perfezione.

Per uno stile molto sbarazzino si potrà optare per i codini; invece per uno stile molto romantico saranno perfette le mezze code super spettinate.

Decolorare la chioma

In questi giorni i saloni sono chiusi però si potrà decolorare i capelli a casa seguendo dei semplici consigli. Molte donne amano questo tipo di trattamento che priva la capigliatura della sua tonalità naturale schiarendola: in questo caso si potranno realizzare anche delle sfumature e colori di ogni genere.

Durante il processo di decolorazione si dovrà fare molta attenzione perché si potrebbero rovinare i capelli. Inoltre nel periodo successivo al lavoro si dovrà curare perfettamente la capigliatura. Va ricordato che trasformare una capigliatura nero corvino in un bel biondo platino sarà molto pericoloso e impossibile a casa; invece delle sfumature più abbordabili saranno molto più fattibili. Per prima cosa si dovranno avere tutti gli strumenti necessari e tra i primi non dovrà mancare l'acqua ossigenata e il decolorante.

La prima contiene perossido di idrogeno e serve a ossidare i vari pigmenti del capello e invece la seconda esiste in vari volumi: quest'ultimi andranno scelti in base al livello di decolorazione da ottenere. Inoltre serviranno anche un asciugamano vecchio e dei guanti.

Procedimento per la decolorazione

Seguendo le indicazioni sulla confezione si dovranno mixare l'acqua ossigenata e il decolorante. Successivamente il composto andrà applicato sui capelli leggermente cotonati: in questo modo il prodotto verrà assorbito perfettamente dalla chioma. Per quanto riguarda i tempi di posa cambieranno in base alla colorazione che si vorrà ottenere.

La decolorazione molto spesso è utilizzata come trattamento preliminare: una volta soddisfatte del risultato si potrà applicare la tinta preferita. Anche prima di quest'ultima si dovrà applicare sulla chioma una maschera ristrutturante che andrà effettuata periodicamente. Si potrà optare anche per una maschera fai-da-te a base di yogurt e uova. Dopo ogni shampoo si dovranno applicare dei prodotti nutrienti e oli ristrutturanti, in particolare sulle lunghezze. Il consiglio è quello di iniziare con l'acqua ossigenata a basso volume e poi piano piano si può aumentare. Il momento più indicato per scegliere dei nuovi tagli di capelli medi e lunghi per l'estate 2020 è finalmente arrivato.

Quando i saloni riapriranno i parrucchieri saranno pronti per accontentare tutte le donne. Inoltre in questa quarantena sarà possibile decolorare molto facilmente i capelli a casa.