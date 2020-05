I tagli capelli over 40 saranno molto richiesti nell'estate 2020. Le chiome in questione dovranno essere di lunghezza media e riusciranno a rendere un volto molto più giovanile. Tutti gli hairstyle saranno sempre molto facili da portare e anche da acconciare.

Look, tutti i tagli capelli over 40

I tagli capelli over 40 andranno scelti in base ai lineamenti del viso, allo stile e alla personalità di ogni donna. Il bob sarà di tendenza anche nei prossimi mesi però dovrà essere leggermente alleggerito sul perimetro. Una valida alternativa potrà essere il bob destrutturato: in questo caso si dovranno applicare dei prodotti che regaleranno maggiore texture e il risultato finale sarà molto più moderno.

Tra le chiome non potrà mancare nemmeno il wob. La proposta in questione sarà ideale sui visi ovali o magri; inoltre sarà perfetto su una capigliatura naturalmente mossa. Un'altro hairstyle perfetto per togliere qualche anno al volto sarà lo shag e ricorderà lo stile degli anni '70 e '80. Su questa chioma saranno presenti delle scalature e la frangia: lo shag sarà adatto per i capelli ondulati o mossi e sarà da evitare su quelli ricci.

Nuovi colori

Dopo avere scelto con molta attenzione un nuovo taglio si potrà optare anche per una nuova tonalità. Nell'estate 2020 saranno di tendenza i capelli rossi, naturali o tinti non importa. Anche molte celebrità hanno scelto questo colore. Ad esempio negli anni '90 sfoggiava una capigliatura rossa la cantante Geri Halliwell e ultimamente anche Lindsay Lohan, Julianne Moore, Jessica Chastain e Susan Sarandon.

Invece altre star dalle chiome bionde si sono convertite al rosso e queste sono Emma Stone, Cinthya Nixon e Amy Adams. Anche Miriam Leone dopo una piccola parentesi gold è ritornata alla sua classica tonalità ramata. I grandi protagonisti della stagione saranno il rosso castagna, terra di Siena, il ramato e tutte le sfumature della sabbia al tramonto.

Tutte queste tinte risulteranno molto naturali e resteranno bellissime anche se saranno schiarite dal sole.

Altre proposte e consigli per capelli perfetti

Non mancheranno nemmeno le varie colorazioni all'henné: queste regaleranno sempre grandi soddisfazioni e in più non rovineranno la chioma. Il colore ginger avrà bisogno di molte cure e queste andranno scelte in base al cuoio capelluto e alla fibra capillare.

Andrà utilizzato uno shampoo con PH acido che aiuterà a mantenere chiuse le squame dei capelli: in questo modo il pigmento resterà all'interno e il colore risulterà brillante per molto tempo. Sui capelli umidi o asciutti si dovranno applicare anche degli oli disciplinanti e protettivi. Invece al mare si dovranno utilizzare degli spray protettivi che limiteranno i danni dell'acqua salata, del sole e della sabbia. Ormai è arrivato il momento giusto per realizzare dei tagli capelli over 40. Inoltre si potrà optare anche per una chioma rossa e glamour.