I tagli di capelli corti saranno di tendenza in questa estate 2020. Tutti gli hairstyle in questione regaleranno un look molto sbarazzino e fresco, tali chiome potranno essere sfoggiate in ogni occasione.

Look, i tagli capelli corti

I tagli di capelli corti saranno perfetti per rinnovare il proprio look. Queste capigliature saranno ideali per combattere il caldo e in poco tempo permettono di creare la piega: la chioma in questione è ideale per una donna che ha poco tempo da dedicare a sé stessa a causa del lavoro o della famiglia. Tra i tagli capelli corti ci saranno il famoso pixie cut, il carré o il taglio a la garçonne.

Su queste capigliature si potrà giocare con il volume e le varie ciocche di capelli potranno essere acconciate sempre diversamente.

Per quanto riguarda la tonalità si potrà optare per il biondo, da sempre considerato il colore dell'estate. Questa nuance grazie al sole e al mare tenderà a schiarire e regalerà delle sfumature dorate molto luminose. Su una chioma già bionda si potrà optare per il balayage e il risultato finale sarà molto particolare.

Per realizzare la decolorazione sui capelli sarà meglio affidarsi al proprio parrucchiere di fiducia, perché questa tecnica potrà risultare molto dannosa per la capigliatura. Se invece i capelli sono di un colore castano scuro il percorso per diventare bionde sarà molto lungo: in questo caso si potranno creare delle schiariture omogenee e graduali, che col tempo schiariranno da sole.

Capelli decolorati

Le chiome bionde sono sempre molto belle però hanno bisogno di molte cure, in particolare quelle decolorate: in questo caso con il sole e la salsedine i capelli si potranno rovinare e quindi si dovrà fare molta attenzione. Con i bagni nell'acqua salata la capigliatura diventerà secca, opaca e inoltre tenderà a spezzarsi.

Per evitare tutto questo si dovranno seguire dei semplici consigli. Per prima cosa si dovranno idratare i capelli; inoltre la capigliatura non andrà lavata troppo spesso perché tenderà ad opacizzarsi. Prima di partire per le tanto attese vacanze si dovrà prima fare un salto dal parrucchiere e fare un trattamento ricostituente dall'effetto glossy.

Questo proteggerà la chioma da alcuni agenti esterni.

I consigli da seguire continuano

In spiaggia si dovrà applicare poi dell'olio protettivo sulla capigliatura e questo li proteggerà dal sale e dai raggi Uva e Uvb. L'olio andrà massaggiato su tutta la lunghezza dei capelli, in particolare sulle punte e andrà distribuito utilizzando un pettine o anche le mani. Questo prodotto potrà essere applicato sui capelli umidi o asciutti. Si potrà scegliere l'olio di Argan, l'olio di cocco o quello di germe di grano.

Dopo avere fatto il bagno in mare o in piscina si dovranno risciacquare i capelli per levare il cloro o il sale. Durante l'esposizione al sole sarà meglio indossare un fazzoletto o un cappello.

Inoltre due volte alla settimana si dovrà applicare una maschera idratante. La piastra e il phon 'rovineranno' la capigliatura e quindi sarà meglio farla asciugare naturalmente. Si dovranno anche bere due litri di acqua al giorno, ma anche mangiare tanta frutta e verdura per avere una perfetta idratazione.

Insomma, questo è il momento più indicato per sfoggiare dei nuovi tagli capelli corti e anche per scoprire tanti consigli per le chiome decolorate.