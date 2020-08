I tagli capelli lunghi sono i protagonisti di questa estate 2020. Queste chiome sono perfette per ogni occasione. Inoltre sull'hairstyle in questione possono essere realizzate delle acconciature più o meno elaborate e si possono applicare anche degli accessori.

Look, i tagli capelli lunghi

I tagli capelli lunghi sono sempre amati da donne di ogni età. La capigliatura in questione può essere acconciata sempre diversamente e secondo le varie occasioni: in questo modo una ragazza non passerà mai inosservata. Su dei Tagli di Capelli lunghi di colore biondo si possono realizzare delle schiariture. Una chioma di questo tipo può essere portata sciolta o con un raccolto.

Per completare il tutto non possono mancare dei fermagli o uno scrunchie colorato. Sulla capigliatura in questione si può realizzare una treccia e un ciuffo laterale. Con questa proposta il look risulta molto elegante. Invece su dei capelli voluminosi è perfetta una coda bassa: il tutto può essere impreziosito da mollette tempestate di strass o perle o fermagli gioiello. Su questo tipo di lunghezza si può applicare un cerchietto bombato, per uno stile bon ton. Una fascia per capelli può essere abbinata alla stessa tonalità del vestito. I fermagli possono essere utilizzati per fissare delle ciocche ribelli.

Come avere dei capelli morbidi e lucenti

In estate i capelli possono essere protetti perché la salsedine, la sabbia e il sole rischiano di rovinarli.

La prima cosa da fare è quella di utilizzare lo shampoo e una maschera per i capelli colorati. Oppure si può optare per delle linee solari che contengano dei filtri solari: in entrambi i casi questi prodotti vanno scelti in base alla tipologia del capello. Tutte le formulazioni sono ideali per nutrire la fibra ed eliminare delle irritazioni del cuoio capelluto.

Su questi prodotti sono da preferire gli oli di lino, argan e anche la vitamina E. I raggi Uv riescono a togliere la lucentezza del colore, quindi la capigliatura può essere protetta con dei prodotti adatti. Inoltre si può mantenere la giusta idratazione assumendo molti liquidi.

I consigli da seguire continuano

Dopo ogni bagno in mare o in piscina è sempre meglio risciacquare la chioma con l'acqua dolce. Va ricordato che dopo ogni lavaggio si può applicare il balsamo; inoltre una volta alla settimana è meglio applicare una maschera con cheratina vegetale e con effetto colorante. Quest'ultima nutre la capigliatura e intensifica la tonalità. Una valida alternativa può essere quella di utilizzare degli ingredienti presenti in cucina. Quando il colore è spento si può optare per una maschera preparata con olio d'oliva, uovo e una goccia di aceto di mele che illumina e nutre i capelli. Invece per una capigliatura secca è perfetto un impacco con del latte di cocco che regala molta più lucentezza.

Il momento giusto per sfoggiare dei tagli capelli lunghi è arrivato.