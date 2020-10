Saranno di tendenza molti tagli di capelli nell'autunno-inverno 2020-2021. Tutti gli hairstyle saranno perfetti per rinnovare completamente il look di ogni donna. Le proposte sono state firmate dai saloni più famosi del momento.

Look, i tagli di capelli

Tra i Tagli di Capelli sono richiesti da molte donne quelli medi: quest'ultimi possono essere scalati o pieni. Inoltre, per completare l'hairstyle si può optare per una frangia bombata o un ciuffo laterale. La chioma in questione può essere valorizzata con delle schiariture sia sulle lunghezze e anche sulle punte. Queste possono essere realizzate sui capelli castani o biondi.

Non possono mancare nemmeno i tagli di capelli lunghi con la frangia, per avere uno stile molto glamour. Le chiome lunghe possono essere arricchite da onde leggere o boccoli, per un look molto sbarazzino. Per quanto riguarda i tagli corti si può optare per il short bob o il mullet: questi hairsyle ricordano lo stile degli anni Ottanta e Venti.

La frangia

Un dettaglio perfetto per completare una chioma è senza nessun dubbio la frangia e può essere scelta in molte versioni diverse. Quella a tendina può risultare bombata, scalata e la sua lunghezza può arrivare al naso. Lo stile di questo accessorio è in perfetto stile anni Sessanta e Settanta. Inoltre, si possono creare delle sfumature multicolor, per regalare un bel movimento al tutto.

Poi esiste la frangia lunga che copre fronte e occhi. Quest'ultima versione è ideale per avere uno stile molto misterioso. Per la scelta della frangia più indicata a ogni tipo di lineamento è sempre meglio chiedere consiglio al proprio parrucchiere.

Nuovi colori

Dopo avere scelto un nuovissimo hairstyle si può anche optare per una nuova tonalità.

Nei prossimi mesi sarà di tendenza il colore biondo dorato sfoggiato da Kate Middleton. La duchessa di Cambridge oltre a creare un taglio pari sulla parte posteriore e scalato ai lati del volto ha pensato anche di schiarire i capelli. Questa tonalità è stata creata dal mix di due sfumature bionde e più precisamente un biondo dorato e uno leggermente più chiaro.

La colorazione viene applicata a qualche centimetro di distanza dalla radice e per tutta la lunghezza dei capelli: in questo modo si crea molta profondità sulla chioma. Il biondo dorato di Kate Middleton è perfetto su tutti i tipi di carnagione. Però va anche ricordato che è molto importante scegliere il riflesso giusto da utilizzare. Ad esempio, sulle carnagioni fredde si può utilizzare per le lunghezze un biondo freddo e sulla base un castano cenere; invece su quelle calde è perfetto sulla base un castano dorato con riflessi biondo miele.