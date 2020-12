Il taglio medio pari è di tendenza in questo autunno-inverno 2020-2021. Più precisamente si tratta della chioma sfoggiata da Carolina Crescentini. L'hairstyle in questione regala all'attrice uno stile molto glamour e fresco. Molto spesso Carolina lancia delle nuove mode e queste sono tutte da copiare.

Look, il taglio medio pari

Questo taglio medio pari ha una forma molto leggera. Per completare il tutto è presente una riga centrale e per quanto riguarda la piega sono state realizzate delle onde molto leggere. Sul taglio medio pari la base cenere sfuma nel biondo e arriva al platino sulle lunghezze.

La chioma in questione è la più richiesta in questo momento nei vari saloni, però bisogna fare sempre molta attenzione durante la scelta. Quindi va ricordato che questo hairstyle non è adatto a tutte le donne. Ad esempio il taglio è consigliato sui volti regolari; invece va evitato su quelli paffuti o larghi.

Nuovi colori

Anche se sta arrivando l'inverno si possono creare dei meravigliosi colpi di sole, per ricordare la stagione estiva. D'inverno le capigliature appaiono più spente e i colpi di sole rinnovano il look nel migliore dei modi. Le mèches sono perfette perché regalano volume alla chioma e la fa sembrare anche molto più folta. Inoltre valorizzano i lineamenti del volto e lo rendono molto più giovane e radioso.

Questa tecnica è indicata per ravvivare le capigliature castane o bionde. Il segreto per un risultato finale perfetto è quello di scegliere la nuance più giusta. In questo caso è sempre meglio affidarsi al proprio parrucchiere di fiducia. Per avere sempre dei colpi di sole come appena fatti si devono utilizzare regolarmente dei prodotti adatti.

Questi sono perfetti per mantenere i capelli brillanti e morbidi.

Realizzare i colpi di sole a casa

Le mèches possono essere create anche a casa e in modo molto semplice. In questo caso si possono utilizzare dei prodotti naturali e con costi molto bassi. Per realizzare i colpi di sole servono tre ingredienti molto semplici: salvia, rosmarino e tè.

Quest'ultimo serve a colorare la chioma naturalmente, invece il rosmarino e la salvia servono a fissare completamente il colore. Si tratta di un metodo naturale che non danneggia i capelli. Per preparare l'infuso si deve mettere sul fuoco una pentola d'acqua con tre rametti di rosmarino, tre di salvia e tre bustine di tè. Il tutto va lasciato bollire per circa 5 minuti. A questo punto l'infuso va lasciato riposare per circa 24 ore e poi va filtrato. Trascorso il tempo si può bagnare la chioma e poi il capo va avvolto con della pellicola trasparente e coprendo ulteriormente i capelli con un asciugamano. Lasciare agire il tutto per 30 minuti e poi lavare la capigliatura normalmente. Oppure si può versare l'impacco sulla chioma, avvolgere il capo con della pellicola e lasciare agire 3 o 4 ore.

Con queste due proposte si possono creare delle sfumature ramate e dal risultato naturale. Il trattamento può essere ripetuto molte volte, senza rischi e controindicazioni, per un risultato finale più deciso e carico. Il momento per scegliere un nuovo taglio medio pari è questo. Inoltre si possono realizzare le mèches direttamente a casa.