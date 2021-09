Con l’arrivo dell’autunno si fa ritorno alle aule universitarie e ai posti di lavoro. L’autunno spesso coincide con il cambiamento del proprio stile di vita e dei propri impegni quotidiani. Ma non dimentichiamoci anche di dare una svolta al nostro look.

Con la pandemia e il susseguirsi del lockdown, si è diventati pigri per dedicare tempo al proprio aspetto. Ma adesso non abbiamo più scuse e sicuramente molte di voi vorranno di nuovo dedicare quel tempo per darsi un giusto tono in ufficio. Quali sono le nuove tendenze per il back to work?

Si può abbinare una giacca gessata con una manicure multicolor.

Il make up non deve essere eccessivo dando più risalto per lo più agli occhi. I capelli, da portare sciolti e liberi, ma attenzione a non renderli selvaggi! Questo permette di rendere divertente il ritorno al lavoro senza risultare troppo eccessiva nei colori e in ciò che si indossa.

Infatti è consigliabile dare un punto di colore focalizzato solo su una zona, come per esempio le mani. Ma lo si può fare anche con i capelli, giocando con le cromie.

Il make-up

Prediligiamo un trucco senza tinta, valorizzando più le sopracciglia. L’ingresso dei capelli arriva con morbide ciocche non troppo spesse che si posizionano ai lati del volto. Si può optare per sfumature di rame o di caramello che in questo modo fa risaltare un ombretto dalle tonalità chiare.

Ma attenzione, il make-up non è certo da sottovalutare. Utilizzate un BB Cream. Se ha una protezione meglio per chi ancora può godere di bellissime giornate soleggiate. Mettete un tocco di mascara in modo da garantire un giusto tono allo sguardo.

Per le labbra potete applicare un rossetto rosso corallo o un rossetto fucsia a lunga durata.

Se credete di incorrere in troppo trucco, potete optare per dei balsami per labbra colorati che danno anche sollievo alle labbra, mantenendole idratate per il resto della giornata.

Volete scegliere un nude look? Oltre all’applicazione del fondotinta o della BB cream, scegliete un ombretto beige stendendolo su tutta la palpebra.

Utilizzate poi quello marrone sfumandolo e seguendo la linea della palpebra, dall’interno verso l’esterno del contorno della palpebra cercando di rendere la parte che va verso l’esterno più scura. Nello spazio fra l’occhio e la sopracciglia mettete invece un ombretto dalle tonalità molto chiare. Riprendendo di nuovo l’ombretto marrone sfumate come avete fatto più o meno sulla linea della palpebra.

Ricordate che in un modo o nell’altro dovete prima di tutto idratare bene la vostra pelle prima di applicare il trucco. Ritornando al trucco potete adottare anche un trucco nature peach da adottare con il classico look da ufficio in bianco e nero. Con questo abbinamento, specialmente se siete di fretta e non avete pensato molto a cosa metterci, non potrete incorrere in nessun errore.

Cosa si indossa?

Per i capi d’abbigliamento vanno molto in voga maglioni oversize e i knit dress. Per i pantaloni e capispalla meglio se in pelle. Le camicie invece richiamano la vivacità estiva, con il colore block rosso e fucsia per dirne alcuni. Non manca però il bianco ottico.

Ecco alcuni importanti abbinamenti che si possono fare, in base sempre al luogo di lavoro. Pullover, jeans e slingback; tailleur dal taglio over; vestito con blazer oversize; il classico pantalone e camicia; blazer colorato e t-shirt bianca.

Ovviamente in chiave rivisitata è più moderna, con un pantalone a trombetta e una camicia lunga da mettere all’interno solo da una parte. Un blazer over e scarpe con tacco medio.

Dimostrate di avere carattere anche nell’abbigliamento? Allora allontanatevi dalla classicità per felpe. Anche felpe disciplinate -che siano a girocollo e tinta unita- con gonne a tubino in similpelle è un opzione da tenere in considerazione. I due pezzi devono avere colori in contrasto per dare il giusto movimento a uno dei look classici più.

Come adottare i colori, seppur vadano bene i classici nero bianco e color panna per gli outfit intramontabili per il back to Office? Quest’anno si adotteranno il lilla, delle varianti dell’arancione, verde e rosso. Ma un appunto molto importante è che i capi d’abbigliamento fondamentali sono gli slip dress e i blazer, da portare quest’ultimi sia con i jeans sia con i tailleur.

Insomma, le novità di questo autunno saranno: i vestiti di paillettes, tute molto aderenti, cappotti molto grandi, la classica gonna plissé, jeans larghi e minidress con taglio a trapezio insieme a stivali alti al ginocchio. Per gli stivali, come per il colore dei capelli, anche qui si richiamano i colori dei metalli.

I vestiti mini o midi si possono indossare anche sui leggings pesanti e sui pantaloni a zampa di elefante.

Le scarpe

Ma a proposito di scarpe, quali sono di tendenza nelle ultime stagioni dell’anno? Oltre agli stivali che vanno a coprire totalmente la gamba pare che si possano anche adottare delle comode ciabatte o i mules da abbinare con le calze.

E le borse? Sia borse nere di pelle compatte sia modelli maxi morbide di svariate forme, ma che devono essere circolari.

Il borsello diventa una borsa minimal per dare praticità e portare con sé solo lo stretto necessario. I colori sono molto accesi che si sviluppano in chiave geometrica.

Il capo più trend in assoluto per questo nuovo autunno? Il maxi-blazer. Quest’anno attraverso pubblicità e dibattiti si è molto sentito parlare di femminismo. Ed ecco che ritornano le scarpe rosse, simbolo di questa lotta.

Per non allontanarci troppo dalla realtà, in quanto molti di noi ancora lavorano in smartworking, una scelta azzeccata degli orecchini fanno si che il nostro volto risulti più visibile. Anche se li si indossa minimal o molto decorati, devo essere molto lunghi.

Come si portano i capelli?

Per il colore dei capelli, niente di artificioso, ma bisogna richiamare i colori naturali dei metalli preziosi, come il castano con un effetto glossy.

Questo permette di coprire tonalità chiare ormai rovinate dalla bella stagione. Si può scegliere un castano bronzo, che specialmente per chi ha i capelli mossi e lunghi riesce a creare riflessi che sfumano dolcemente il colore. Con i capelli rossi si possono creare sfumature calde. Per i capelli biondi andranno molto le nuances molto calde ma anche il biondo neutro. Per chi predilige il biondo crema caldo seguirà di più una delle tendenze più gettonate di questo autunno. Questo colore crea dei naturali riflessi gialli e richiama proprio la crema pasticciera. È il colore del momento e molte star infatti lo portano.

Se il biondo crema vi sembra troppo vistoso potete optare per un biondo miele.

Questo colore permetterà di delineare il vostro viso portando le due sottili ciocche ai lati del viso. Ma è adattato anche per creare movimento ai capelli per le sue tante sfumature e potete lasciarli morbidi e liberi.

Per le tonalità rosse, si preferisce un rosso ramato o un mix fra biondo e rosso che porterà a un rosso chiaro dei riflessi dorati.