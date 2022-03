I tagli capelli lunghi sono di tendenza nella prossima primavera 2022 e in particolare si può prendere ispirazione dalla chioma sfoggiata ultimamente da Filippa Lagerback. Questo hairstyle è perfetto per non passare mai inosservate e quindi è subito da prendere in considerazione.

Moda tagli capelli lunghi

I tagli capelli lunghi sono perfetti per avere uno stile molto femminile. Nella primavera 2022 si può realizzare la chioma di Filippa Lagerback. Sulla capigliatura della showgirl sono presenti delle scalature più o meno marcate. Queste sono perfette per regalare un bel movimento alla capigliatura.

Per quanto riguarda lo styling, Filippa crea sempre delle pieghe diverse. Ad esempio la presentatrice realizza delle onde molto larghe e morbide, perfette per avere uno stile molto chic. Molto spesso Lagerback porta la chioma super liscia e lucidissima: questo styling può essere utilizzato per lo shopping o per l'ufficio. L'hairstyle di Filippa ricorda molto lo stile degli anni '70.

Consigli

I capelli lunghi scalati sono sempre amati da moltissime celebrità. Una chioma di questo tipo non passa mai di Moda e risulta essere sempre molto versatile. Nella primavera 2022 sono di tendenza i capelli lunghi scalati in stile Seventies che ricordano lo stile di Jane Birkin. Quindi sulle capigliature sono presenti delle texture wild e delle scalature molto audaci.

Sui capelli lunghi si può abbinare anche la frangia e questa può essere scelta nella versione a tendina: anche questo dettaglio è ispirato ai mitici anni '70.

Tutte le nuove tonalità

Ultimamente Kendall Jenner ha realizzato una nuovissima tonalità di capelli. Più precisamente la modella ha optato per il color fragola, brillante e chiaro.

Questa nuova sfumatura le dona veramente molto e ha lanciato la giusta ispirazione per i prossimi mesi. Il color rosso fuoco è perfetto per rinnovare completamente il proprio look e avere uno stile molto più glamour. La sfumatura di rosso più richiesta nei prossimi mesi è senza nessun dubbio il copper red o meglio conosciuto come rame.

Si tratta di un rosso molto delicato e luminoso. Anche il cherry red è sempre di tendenza: su questa tonalità sono presenti delle sfumature che tendono al viola ed è ideale sulle carnagioni molto chiare. Invece il rosso mattone è molto più facile da mantenere ed è molto più compatto. Su una base bionda si può optare per il rosso Tiziano e questa è una nuance dorata, chiara e molto sensuale. Per avere un rosso come appena fatto si devono utilizzare regolarmente dei prodotti nutrienti e una maschera colorata. Il momento per scegliere dei nuovi tagli di capelli lunghi e tonalità è proprio questo.