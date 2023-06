La gonna lunga è la protagonista delle tendenze moda dell'estate 2023, un capo questo che nell'ultimo periodo è stato sfoggiato dalla show girl Melissa Satta. In alternativa si possono prendere in considerazione anche gli shorts in denim indossati invece da Alice Pagani. Scopriamo adesso insieme quali saranno le tendenze dei prossimi mesi.

Le tendenze dei prossimi mesi

La gonna lunga è dunque annoverabile tra le tendenze della Moda dell'estate 2023. La bella Melissa ha scelto un modello dalla linea a sirena e con la vita rigorosamente alta. La gonna lunga può essere realizzata in diverse fantasie o materiali e può avere anche diverse forme.

Si possono scegliere quelle in satin, in denim o crochet, da quelle con dettagli cut out a quelle cargo.

La gonna lunga è ideale per slanciare la silhouette e regala un effetto sinuoso e molto seducente. Inoltre la leggerezza del lino fa si che il capo possa adattarsi alle alte temperature, di conseguenza può essere indossata in molte occasioni della stagione estiva.

Alcuni dettagli da copiare

La showgirl sfoggia un outfit davvero molto pulito, fresco e ovviamente classico. Si tratta proprio della giusta ispirazione per le serate dell'estate 2023. In dettaglio Melissa ha abbinato la gonna lunga con l'orlo sfrangiato a una t-shirt cropped di colore nero. Il capo in questione ha le maniche corte e il collo alto.

Inoltre ha aggiunto dei sandali neri e alcuni gioielli molto delicati. A tutto questo si può aggiungere un top crochet che lasci la schiena scoperta. Ai piedi sono ideali delle zeppe ma devono essere in tinta, per uno stile romantico e più rilassato. Appaiono compatibili anche una mini bag a mano, un berretto da baseball e una nail art arancione fluo.

Altri outfit impedibili

Alice Pagani, come accennato in apertura, ha invece scelto degli irresistibili shorts in denim di colore nero, un capo che non può assolutamente mancare nel guardaroba di ogni donna. I pantaloncini sono molto corti, perfetti per mettere in evidenza le gambe. L'orlo è sfrangiato come vuole la tendenza dei prossimi mesi.

L'attrice ha aggiunto una cintura realizzata in pelle nera e con la fibbia argentata, sopra ha invece sfoggiato una canotta corta di colore bianco. Per completare l'outfit non può mancare un cappello di paglia a falda larga. Si possono indossare anche un paio di sandali bassi, degli stivali Texani o delle semplici sneakers. In questo caso si può optare per una nail art magenta e un marsupio colorato.