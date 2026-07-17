Un diamante grezzo da 1.305,4 carati è stato rinvenuto nella miniera di Karowe, in Botswana: una scoperta che scuote l’intero settore delle pietre preziose. La gemma, recuperata integra grazie a un avanzato sistema di selezione a raggi X, entra di diritto tra i diamanti più grandi mai estratti nella storia moderna. Un ritrovamento che non è solo spettacolare, ma anche strategico: conferma la straordinaria ricchezza geologica del Botswana e rilancia la moda sul futuro dei diamanti naturali.

Mercato dei diamanti naturali: cambia la narrativa

La scoperta arriva in un momento delicato.

Il settore dei diamanti naturali sta affrontando una trasformazione profonda:

l’ascesa dei diamanti lab‑grown , più economici e sempre più diffusi;

la necessità di puntare su rarità , provenienza certificata e valore emotivo ;

strategie riviste da parte delle grandi compagnie minerarie, che ora investono su pietre eccezionali come quella di Karowe per mantenere alta l’attenzione del mercato.

Il diamante da 1.305 carati diventa così un simbolo: un manifesto della rarità che nessuna pietra sintetica può replicare.

Boom delle pietre colorate

Mentre i diamanti naturali cercano una nuova identità, rubini, smeraldi, zaffiri e tormaline vivono un’ascesa senza precedenti. Gli esperti confermano che la domanda di gemme colorate cresce più rapidamente di quella dei diamanti tradizionali, soprattutto nell’alta gioielleria.

Le maison internazionali puntano su palette vivaci e simboliche, capaci di raccontare storie personali.

Certificazioni gemmologiche sempre più avanzate

I laboratori internazionali aggiornano i propri report con informazioni dettagliate su:

origine geografica ,

trattamenti ,

caratteristiche microscopiche ,

autenticità.

Questa evoluzione rende il mercato più trasparente e protegge collezionisti e investitori, che oggi chiedono documenti sempre più completi e verificabili.

Tra star e influencer si nota un ritorno alle pietre “identitarie”. Il rubino, in particolare, è diventato un simbolo di forza e passione, indossato non solo per il lusso ma per il messaggio che porta con sé. La moda del momento non è più “il diamante a tutti i costi”, ma la pietra che racconta chi sei.