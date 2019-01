Annuncio

Annuncio

Il Reddito di cittadinanza è tra le misure più attese del 2019, sia dai suoi sostenitori che dagli avversari del governo che non vedono l'ora di dimostrare che non funzionerà come un strumento di lotta alla povertà. Nel frattempo, però, si discute di chi ne avrà beneficio: la Meloni accusa Di Maio di dare la "paghetta" ai rom.

Reddito di cittadinanza, andrà anche ai senza fissa dimora

Il Reddito di cittadinanza sarà dunque erogato anche alle persone senza fissa dimora, purché iscritte nel registro dell'anagrafe.

Leggi anche CasaPound fa le ronde e prende consensi

Il vicepremier grillino, ieri, ha confermato che l'assegno sarà erogato anche a coloro che vivono in condizioni di estrema marginalità, come appunto i nomadi e i clochard. La misura - ha dichiarato Alessio Butti di Fdi - non esclude i senza fissa dimora, l'iscrizione all'anagrafe nel nostro ordinamento costituisce un diritto soggettivo oltre che un lasciapassare per le prestazioni assistenziali, sanitarie, sociali e del lavoro [VIDEO].

Advertisement

Secondo Di Maio erogare l'assegno ai senza fissa dimora serve ad andare incontro ai molti italiani sfrattati e senza reddito che già da anni vivono per strada o in auto.

Per strada, però, non vivono solo gli italiani ma anche tantissimi stranieri, clochard e rom: secondo l'ultimo rapporto dell'Associazione 21 luglio la popolazione di nomadi in Italia conta circa 180mila persone, delle quali meno della metà è italiana (43%). I rom che vivono nelle baraccopoli, in totale, sono circa 26mila dunque facendo un calcolo sommario i rom italiani senza fissa dimora sono circa 11mila che già da subito potranno accedere al Reddito di cittadinanza. Per i clochard, invece, i calcoli sono più complicati poiché le ultime statistiche risalgono a diversi anni fa: secondo l'ultimo rapporto sarebbero 50mila, dei quali il 58% sarebbe cittadino straniero.

Advertisement

I migliori video del giorno

Fdi contro il Reddito di cittadinanza

La leader di Fdi, Giorgia Meloni, ha promesso battaglia: in Parlamento il suo partito lavorerà per modificare questo provvedimento e, in caso di sconfitta, promuoveranno un referendum abrogativo del Reddito di cittadinanza. "C'è una cosa che la destra sociale non farà mai [VIDEO]: pagare con i soldi della gente perbene la paghetta ai rom" ha dichiarato la Meloni. Dichiarandosi contraria alla misura economica ha affermato: "Per dare la paghetta ai rom non faremo chiudere le imprese italiane". Di Maio si dice dispiaciuto che sia la sinistra che la destra sociale non condividano le sue scelte, mentre dovrebbero invece condividere una legge che aiuta le fasce più deboli e le riporta nel mondo del lavoro.