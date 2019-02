Annuncio

Annuncio

Il think tank tedesco Center for European Politics (Cep) ha pubblicato un rapporto in occasione dell’anniversario dei 20 anni dall’introduzione dell’euro. I dati riportati confermano in maniera drammatica quello che un po’ tutti, analisti e semplici cittadini, pensano da sempre: la Germania è il Paese che si è arricchito di più dal giorno dell’introduzione della moneta unica, mentre l’Italia è quello che ci ha perso più di tutti. Il Cep calcola persino la quantità di euro che ogni singolo cittadino europeo ha guadagnato o ha visto andare in fumo in questo ventennio. Ebbene, i tedeschi si sarebbero messi in tasca circa 23mila euro in più, mentre gli italiani ne avrebbero persi più o meno 73mila a testa.

Annuncio

Lo studio del think tank tedesco: ‘La Germania ha guadagnato più di tutti con l’euro’

Come appena accennato, a 20 anni dall'introduzione dell'euro, il Center for European Politics ha deciso di analizzare quali Paesi abbiano guadagnato con l’introduzione della moneta unica in Ue e quali, al contrario, ci abbiano perso. L'analisi condotta dal Cep ha provato a valutare quanto sarebbe stato elevato il PIL pro-capite di uno specifico Paese della zona euro nel caso in cui l'euro non fosse stato introdotto. La conclusione a cui è giunto il think tank teutonico è che la Germania è il Paese ad averci guadagnato di più. “Quasi 1,9 trilioni di euro tra il 1999 e il 2017. Ciò equivale a circa 23mila euro per abitante”, si legge infatti nel rapporto.

Annuncio

Oltre ai tedeschi, solo gli olandesi risultano aver ottenuto “notevoli benefici dall'introduzione dell'euro”. In tutti gli altri Paesi presi in esame, invece, “l'euro ha comportato un calo della prosperità”.

Gli italiani sono quelli che ci hanno rimesso di più

Passando ad analizzare i numeri fatti registrare dagli altri Paesi passati all’euro, il calo della loro ricchezza risulta generalizzato. Grecia a parte, che è incredibilmente ancora in attivo di 2 miliardi di euro nonostante la tremenda crisi economica che ha attraversato, tutti gli altri non se la passano certo come l’opulenta Germania. Meno 224 miliardi per la Spagna, con 5.031 euro usciti dalle tasche di ogni spagnolo dal 1999. Meno 69 miliardi per il Belgio e 6.370 euro a testa per i belgi.

Annuncio

Ancora peggio fa il Portogallo con meno 424 miliardi e cittadini portoghesi privati di 40.604 euro ciascuno. Chiudono la classifica la Francia (meno 3.591 miliardi e 55.996 euro in meno per ogni francese) e, soprattutto, l’Italia che ha visto sfumare ben 4.325 miliardi, con i suoi abitanti ‘alleggeriti’ di 73.605 euro a persona.