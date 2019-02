Annuncio

Annuncio

La tessera sanitaria continua a cambiare implementando le cose che è possibile fare per i possessori. Entro il 28 febbraio 2019 è disponibile la funzione che permette a tutti i contribuenti titolari della tessera di esercitare l’opposizione all’invio dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute al Fisco per le dichiarazioni dei redditi.

Inoltre da qualche giorno è in funzione una importante novità che permette di tenere di fatto, sotto controllo tutte le spese sostenute utilizzando la tessera, sia per quelle dell’anno corrente che per gli anni passati. In pratica, adesso tutti i cittadini potranno tenere meglio sotto controllo le spese che poi comunemente vanno a scaricare dai redditi nei 730 o nel modello Redditi PF.

Annuncio

La nuova funzione

Consultare on line le spese sanitarie, questo ciò che consentirà il nuovo strumento che il Fisco mette a disposizione dei contribuenti. Ennesimo passo in avanti del sistema che si affianca alle dichiarazioni dei redditi precompilate. La piattaforma web di riferimento per questa novità è “sistemats.it”. Sarà su questo sito internet che i cittadini potranno risalire a tutte le spese sanitarie sostenute nel 2017, 2018 e 2019. Oltre alla funzione di controllo e verifica dei dati, lo strumento permette di risolvere eventuali anomalie riscontrate segnalandole immediatamente tramite il programma stesso. Anche l’opposizione all’invio dei dati di cui parlavamo in premessa ed in scadenza il 28 febbraio sarà fattibile tramite il nuovo strumento.

Annuncio

I migliori video del giorno

In pratica, con un semplice click si può scegliere quali spese andranno a finire nelle dichiarazioni dei redditi precompilate e quali non saranno inserite. Una funzione dunque di controllo e rettifica dei dati oltre che uno strumento utile per tenere sempre in evidenza le spese che ogni famiglia italiana sostiene annualmente.

Come ci si collega?

Uno strumento preciso che consentirà tra le altre cose di accedere a veri e propri dati statistici, con la possibilità di scaricare ed esportare le spese sostenute divise per tipologia o per mese. Naturalmente l’accesso non è garantito con il semplice possesso della tessera sanitaria. Infatti occorre essere in possesso dello Spid, il Sistema di Identità Digitale che consente di accedere a tutti i servizi della Pubblica Amministrazione e delle credenziali di accesso rilasciate dall’Agenzia delle Entrate per il sistema “fisconline”.