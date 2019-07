E dopo la fattura elettronica ecco che arriva lo scontrino elettronico. Dal 1° luglio è partita l'ennesima rivoluzione fiscale con obbiettivo il contrasto all'evasione fiscale. Una novità che riguarda tutto l'universo dei commercianti e degli artigiani, dal ferramenta al bar sotto casa. Per il momento l'obbligo è scattato per imprese con fatturato annuo pari o superiore a 400.000 euro, ma entro sei mesi la rivoluzione si estenderà anche ai più piccoli commercianti.

Pubblicità

Pubblicità

Una novità che è stata contestata subito dagli interessati per via degli inevitabili costi che si dovranno sopportare per adeguare i vecchi registratori fiscali o per comperarne di nuovi. Fatto sta che ormai lo scontrino fiscale elettronico è realtà e così il Fisco avrà quotidianamente in banca dati gli incassi giornalieri di buona parte delle attività commerciali e artigianali italiane. Resteranno esclusi coloro che già erano esentati dal battere lo scontrino, come per esempio i tabaccai.

Pubblicità

Cosa cambia per davvero dal punto di vista dei clienti e cosa dal punto di vista dei commercianti? Per rimborsi spese, detrazioni fiscali e controlli fisici della Guardia di finanza cosa cambia adesso? Con due distinte circolari, una dell'Agenzia delle Entrate e l'altra della Fondazione studi dei consulenti del lavoro, vengono spiegati tutti i dettagli e fugati tutti i dubbi.

Per i clienti nessuna novità

Ai clienti, al posto della scontrino fiscale, andrà rilasciato un documento del tutto simile, che riporterà la scritta "non valido ai fini fiscali".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Tasse

In pratica, tranne i più attenti, la maggioranza dei consumatori non si accorgerà nemmeno della novità. Tra l'altro l'obbligo di rilasciare lo scontrino, anche se adesso non sarà più fiscale, graverà comunque sui commercianti. Per quanto detto, anche le operazioni di controllo della Gdf in materia violazioni tributarie davanti negozi, bar e simili resteranno pressoché identiche a prima. Infatti, anche se non fiscali, le nuove ricevute saranno registrate nei registratori di cassa con strumenti dotati di dispositivi di sicurezza e di inalterabilità dei dati.

Per gli esercenti cambia tutto

Nuovi registratori quindi da comprare o vecchi registratori da adeguare alle novità. In pratica inevitabile spesa da sostenere per le nostre attività produttive. I nuovi registratori di cassa (o i vecchi adeguati da appositi strumenti elettronici) saranno in collegamento diretto con Agenzia delle Entrate. Ogni chiusura giornaliera sarà in tempo reale in mano al Fisco e questo servirà da deterrente per l'evasione fiscale.

Pubblicità

Il Governo ha varato anche uno speciale bonus fiscale per aiutare le aziende a sopportare il surplus di spese per adeguarsi alla nuova normativa. Coloro che acquisteranno un nuovo registratore di cassa quest'anno o il prossimo, potranno beneficiare di una detrazione, cioè un credito fiscale pari al 50% di quanto speso, fino alla soglia massima di 250 euro. Per chi invece adeguerà le vecchie macchine, credito di imposta da 50 euro.

Rimborsi e detrazioni

Per facilitare il passaggio la ricevuta non fiscale che riceveranno i clienti sarà valida per altri importanti motivi.

Pubblicità

Per prodotti che danno diritto alle detrazioni fiscali, la ricevuta avrà validità piena in sede di inserimento della spesa nei 730 o nei modelli Redditi PF. Inoltre la ricevuta sarà valida a tutti gli effetti per la garanzia dei prodotti ove questa sia prevista e anche per eventuali rimborsi spettanti per reso merce o situazioni simili.