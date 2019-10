Si terrà a Roma, il prossimo 26 ottobre, la VI Assemblea Nazionale della Confederazione Europea per le Piccole Imprese, presso l'Hotel Palacavicchi. L'inizio dei lavori è previsto per le ore 9. Tanti sono i temi caldi all'ordine del giorno, a partire dalla cosiddetta "tassazione etica" come nuova frontiera del fisco: servono davvero nuove tasse per cambiare il mondo? La leva fiscale può modificare i comportamenti del cittadino?

Gli interventi

Sarà il Presidente di CEPI, dott. Rolando Marciano, ad aprire l'assemblea con una relazione.Tra gli altri, sotto la moderazione di Lorenzo Pirrotti, interverrano: Diego Pizzicaroli Presidente di Asso Maria Luisa Franco – Responsabile Ufficio Formazione Federterziario Laura Agea Sottosegretario di stato agli Affari Europei Davide Fassina STUDIO FAGI Angelo Grimaldi GENEA Valentina Monda Agenzia ENEL - Voice And Services Fulvio De Gregorio CISAL Segretario Confederale Gerardo Romano UIL PA Segretario Generale Ivan Marinelli Presidente nazionale AECI Martina Marciano Presidente di Cepitrading Arturo Vitale Segretario generale di CEPI.

Confederazione Europea per le Piccole Imprese

CEPI è un sindacato d’impresa che rappresenta, organizza e difende decine di migliaia di imprese, con un ruolo di grande rappresentanza per l'Italia in Europa. Tra gli scopi della Confederazione, c'è quello di promuovere ed attuare ogni iniziativa che abbia lo scopo di fornire assistenza agli associati, negli adempimenti relativi all’organizzazione ed alla gestione delle loro imprese.

In questo ambito, la Confederazione presta direttamente ai propri associati servizi di informazione, formazione, consulenza ed assistenza tecnica ed amministrativa, quali quelle fiscali, finanziare, commerciali, assicurative nell'interesse esclusivo e generale degli iscritti. In Italia, CEPI è presente con oltre 200 sedi, sparse lungo tutto il territorio nazionale. E proprio in questo contesto di continua assistenza ed informazione, che il Presidente CEPI dott. Rolando Marciano, ha deciso di stipulare un prezioso accordo privato con la Voice and Services srl, agenzia partner ENEL ENERGIA con sede nel salernitano, per tutto ciò che concerne un mercato in continua evoluzione come quello dell'energia.

La Voice and Service srl non è nuova a questo genere di iniziative: lo scorso 22 marzo, infatti, l'agenzia aveva siglato un accordo simile con AGROCEPI, accordo presentato poi ufficialmente nel corso di un seminario tenutosi a Salerno lo scorso 19 luglio.

L'accordo è stato stipulato per favorire ad assistere gli associati CEPI in un campo in continua evoluzione, come quello dell'energia. La Voice and Services, infatti, presterà consulenza gratuita direttamente ai dipendenti di CEPI, alle Federazioni che CEPI rappresenta ed a tutti i singoli associati.Nel corso della VI Assemblea Nazionale CEPI che si terrà a Roma il prossimo 26 ottobre, l'accordo sarà presentato nel dettaglio.