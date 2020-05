Nell'ambito del ciclo di interviste dedicate all'impatto di Covid-19 abbiamo intervistato Matteo Melchiorri, Chief human capital officer di Fastweb. La società è leader italiana nel mercato della fibra ottica e si occupa di telecomunicazioni fisse e mobili. Fin dall’inizio dell’emergenza del nuovo Coronavirus, Fastweb si è attivata per garantire la sicurezza sanitaria dei suoi dipendenti senza tralasciare la qualità dei servizi offerti alle migliaia di clienti italiani. Nel corso della conversazione sono emersi numerosi spunti sull’accelerazione digitale intrapresa dalle aziende e dalle famiglie italiane, in particolare nel campo dello smartworking, ma anche sull’evoluzione e sui cambiamenti del mondo del lavoro nei prossimi anni.

Distanziamento sociale, lockdown intermittenti e telelavoro: questa è la nuova normalità che vivremo a causa della pandemia di COVID-19. Lavoreremo più da casa, saremo sempre più online, cambieremo il modo in cui interagiamo con gli altri a casa nostra e all'estero. Le nostre strutture economiche e sociali sono pronte a gestirne le ripercussioni?

Sicuramente si. La gestione dell'emergenza ha portato ad un'accelerazione del processo di digitalizzazione delle famiglie e delle imprese, e ha ampliato la percezione della criticità di certe competenze e di alcuni modelli organizzativi.

In Fastweb eravamo già preparati al lavoro agile, che fa parte di una strategia avviata dal 2015, e quindi fin dall’inizio dell’emergenza siamo riusciti a conciliare la tutela della sicurezza e della salute delle nostre persone con la necessità di garantire l'operatività dell'azienda e la connettività dei nostri client perché mai come oggi essere connessi vuol dire prima di tutto rimanere uniti. A inizio emergenza, da un giorno con l’altro ci siamo trasformati in azienda 100% smart working, dando la possibilità a tutti i dipendenti - compresi gli addetti alle network operations e all'assistenza clienti - di svolgere il proprio lavoro da remoto.

L'emergenza ha evidenziato un differenza tra le aziende che erano già ampiamente attrezzate per funzionare in questa modalità così diversa. Non si tratta solo di strumenti, ma di avere la cultura aziendale adeguata, basata su responsabilizzazione, delega e lavoro per obiettivi.

2- Cosa state facendo per rimodellare il luogo di lavoro della vostra azienda e poter affrontare la Fase 2?

Per la ripartenza abbiamo predisposto un piano articolato di misure che prevede la riapertura parziale ed in sicurezza di alcune delle sedi a partire dall'11 maggio, ma per salvaguardare la salute dei nostri dipendenti e per il bene collettivo, sarà data a tutti la possibilità di continuare a lavorare da casa fino a settembre e alla riapertura delle scuole.

Certo, alcuni dipendenti che hanno la necessità di svolgere attività in presenza potranno tornare in ufficio rispettando rigidi controlli di sicurezza, tra distanze, termoscanner e sanificazioni, ma al momento crediamo che le aziende che non hanno urgenza di riportare in sede le proprie persone debbano dare il proprio contributo e prediligere il lavoro agile al fine di evitare di sovraccaricare i sistemi di trasporto e limitare la circolazione. Nel breve si tratterà di adattarsi a una riduzione della densità, tramite strumenti che andranno adattati all’evolvere della situazione e alle disposizioni delle autorità.

3- L’emergenza COVID-19 ha anche accelerato la transizione verso un mondo completamente digitale. Siamo all’inizio di una profonda trasformazione nel modo di vivere il lavoro. Siamo pronti per questa nuova realtà?

Il digitale e le reti di telecomunicazione in questo periodo sono diventati il tessuto connettivo del Paese, grazie alle quali abbiamo potuto proseguire con la vita di tutti i giorni, mantenendo relazioni, lavorando in smart working e studiando in videoconferenza. Soprattutto sul modo di vivere il lavoro stiamo assistendo ad un’accelerazione di una serie di processi che avrebbero necessitato anni per essere adottati e che oggi stanno diventando rapidamente realtà.

Ma la nostra cultura aziendale rivolta all’innovazione e la nostra vocazione tecnologica hanno fatto sì che le persone fossero già predisposte a lavorare bene da remoto e a usare correttamente tutti gli strumenti che permettono collaborazione, comunicazione, condivisione, sviluppo di progetti in modo virtuale. Penso che una sfida interessante sia stata trovare nuovi modi per far sentire anche alle persone da casa che l’azienda è vicina. Abbiamo quindi avviato un programma che coinvolge i colleghi ogni giorno con spunti, webinar di formazione a distanza, video dedicati al benessere e alla gestione del cambiamento oltre ad un servizio di supporto psicologico gratuito per affrontare l'emergenza.

Iniziative per rimanere uniti e coinvolti anche se fisicamente lontani.

4- Può fornirci degli esempi di come il suo settore è stato direttamente interessato dalla pandemia e quale strategia è stata utilizzata per mitigarne gli effetti?

Tutti, restando a casa, abbiamo contribuito all’aumento del traffico dati sulle reti di telecomunicazioni, che nonostante i fortissimi picchi di connessione hanno reagito bene. Già nei primi giorni dell’emergenza ci siamo mossi tempestivamente per avviare un ampliamento fisico della capacità della rete, in modo da evitare rallentamenti anche in momenti di forte pressione.

Ma per continuare ad essere vicini a tutti i nostri clienti e alle loro famiglie abbiamo adottato anche una serie di azioni concrete. Ad esempio, per favorire e sostenere la didattica a distanza, in alcuni Comuni italiani l’azienda si è attivata per donare a studenti in condizioni di fragilità accessi gratuiti alla rete WOW-FI, la rete che si basa sul principio della condivisione dell'accesso alla connessione Wi-Fi domestica messa a disposizione dalla community dei clienti di Fastweb. Per il Mobile, invece, abbiamo messo a disposizione gratuitamente 1 Milione di Giga di traffico Internet, e poi abbiamo ampliato i contenuti e servizi digitali gratuiti ed esclusivi che offriamo solitamente a tutti i nostri clienti, per rendere più piacevoli le giornate tra le mura domestiche.

5- In base all'esperienza che stiamo acquisendo in questa situazione, cosa dobbiamo fare secondo lei per prevenire o mitigare un’eventuale altra emergenza?

Il mio suggerimento è quello di cogliere le opportunità che questa emergenza ha messo in luce. Le infrastrutture digitali già oggi rappresentano la spina dorsale per il funzionamento della macchina Italia e saranno fondamentali per la ripartenza. E’ proprio su di esse che si basano alcuni dei nuovi paradigmi che si stanno diffondendo, come lo smart working o la didattica on line. Per questo motivo bisogna accelerare e rendere le infrastrutture sempre più performanti, puntando su banda ultralarga, 5G e Fwa.

Mi auguro che questa emergenza faccia scuola e che le forze governative e la politica tutta comprendano una volta per tutte la strategicità di un comparto, quello delle telecomunicazioni, che è stato fondamentale per il superamento della crisi.