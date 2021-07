"Una nuova spinta per accelerare innovazione e sviluppo", con queste parole Andrea Manfredi - CEO e fondatore di Supermoney e Do It Now - ha commentato la scelta di VAM investments come nuovo partner strategico per inaugurare un'ulteriore fase di crescita. Il 27 luglio è stata formalizzata l'acquisizione del 20% di Supermoney da parte dell'holding di investimenti di private equity guidata da Francesco Trapani e Marco Piana.

L'80% di Supermoney - broker online leader di mercato in Italia nel settore Luce e Gas - resta in mano alla Do It Now S.p.A, l'holding che opera nel settore Tech e digital, fondata e controllata da Manfredi.

Gli obiettivi - spiega lo stesso CEO - sono quelli di rafforzare l'azienda anche in "settori attigui" quali adsl e fibra, settori in cui "vediamo molto spazio di crescita" per "fornire ai nostri partner commerciali un supporto a 360 gradi su tecnologia e digitale nell’ottica di generare valore duraturo nel tempo, ed offrire ai nostri utenti maggiore semplificazione attraverso nuovi servizi su cui siamo in fase avanzata di realizzazione".

Merito anche del "team - spiega Manfredi - ogni persona in azienda ha un forte spirito imprenditoriale ed è in grado di fare la differenza, e ringrazio i nostri investitori, che hanno supportato Supermoney durante il percorso di sviluppo e che oggi vengono affiancati da un partner di standing assoluto come VAM".

Dello stesso avviso Marco Piana. Il CEO di VAM investments ha dichiarato: "Abbiamo investito in Supermoney, che ha già una posizione di leadership nel mercato di riferimento, perché crediamo abbia un grande potenziale con importanti margini di ulteriore crescita. Affiancheremo il top management in un percorso di consolidamento e sviluppo con l’obiettivo di implementarne la piattaforma tecnologica per poter offrire al cliente un servizio sempre più innovativo".

Supermoney S.p.A: leader in Italia nel settore Luce e Gas

Con oltre 2 milioni di utenti l'anno Supermoney è riconosciuta come leader in Italia nel settore "Luce e Gas". La società si occupa di confrontare e scegliere in modo rapido e sicuro i principali operatori e fornitori di diversi settori che spaziano dalle forniture di Luce e Gas fino ai principali servizi bancari e assicurativi.

La Mission principale - come si legge sul sito - è quella di mettere il cliente "nelle condizioni di effettuare acquisti in linea con le tue reali necessità e di farlo al prezzo migliore disponibile sul mercato". Il tutto online e in maniera gratuita. Si tratta di un modello di business particolarmente innovativo che ha permesso alla società di triplicare il fatturato nel biennio 2019-21

VAM Investments: specialisti in investimenti di private equity

Vam Investments Group Spa, controllata da Francesco Trapani in qualità di chairman e guidata da Marco Piana come CEO e azionista, e partecipata da Tages - società specializzata negli investimenti in infrastrutture per le energie rinnovabili e secondo operatore italiano nel mercato fotovoltaico - è una holding di investimenti di private equity.

"Fondata nel 2011 come veicolo di investimento dei suoi soci al fianco di co-investitori privati ed istituzionali. Specializzati in investimenti di private equity, sia growth sia buyout, all’interno di un ampio spettro di settori, acquisendo posizioni di maggioranza o minoranze significative con poteri attivi di controllo e chiari percorsi di realizzazione dell’investimento", si legge sul sito della società.

A supportare l'operazione sono state la Fomarte Srl - consulenza e holding di investimenti - e lo studio Legale Chiomenti per Do It Now Spa, e da DwF ltd e da Ey spa per Vam Investments.

Disclaimer: Blasting News è di proprietà di Blasting SA, una società privata e indipendente con sede a Lugano, Svizzera.

Blasting SA è parte di Do It Now Spa, un gruppo internazionale di società di cui anche Supermoney fa parte.