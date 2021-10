Alfano Energia si occupa della vendita di energia elettrica e di gas naturale sul territorio nazionale. I suoi servizi sono destinati ai consumatori privati, industriali, enti pubblici e partite Iva. La società, la quale ha cominciato a muoversi in tale settore nel 2009 in seguito alla liberalizzazione del commercio di energia elettrica, ad oggi è attiva anche in progetti di risparmio energetico nell’illuminazione pubblica e nella costruzione degli impianti. La sua sede è ad Arzano, in provincia di Napoli. Sono a disposizione dei clienti un numero verde e alcuni recapiti, necessari a ricevere assistenza gratuita, segnalare un malfunzionamento oppure per richiedere informazioni di carattere generale.

Perché rivolgersi al servizio clienti dell'azienda

Mediante il proprio numero verde, Alfano Energia mette i propri operatori a disposizione dei clienti che intendono chiedere informazioni sui servizi e sulle offerte dell'azienda riguardanti le bollette di Luce e Gas. Per contattare l’azienda, ci sono poi il numero telefonico della sede, un indirizzo e-mail e un form online presente sul sito ufficiale.

Il numero verde risulta utile a parlare con gli operatori e chiedere chiarimenti, precisazioni sulle bollette, segnalare un problema oppure per ricevere informazioni commerciali. L'azienda, infatti, è provvista di un call center in lingua italiana.

Davanti alle richieste della clientela, gli operatori telefonici si metteranno a disposizione al fine di illustrare, ad esempio, i piani di pagamento più semplici e flessibili oppure di fornire adeguate risposte a tutti i quesiti.

Alfano Energia Spa: i contatti per parlare con gli operatori della società

I clienti che vogliono mettersi in contatto con il servizio clienti di Alfano Energia devono chiamare il numero verde 800.50.22.22. Il contatto telefonico della sede, invece, è 081.4931313. È raggiungibile da telefono fisso oppure da cellulare, dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 17:00.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Chi, invece, preferisce inviare una e-mail tramite il proprio indirizzo di posta elettronica personale, può inviare una segnalazione ai seguenti recapiti: info@alfanoenergia.it o servizioclienti@alfanoenergia.it. Gli utenti possono, dunque, mettersi in contatto con gli operatori per chiedere informazioni riguardo alle spese di attivazione del servizio o per saperne di più sulle offerte personalizzate, o ancora per segnalare una problematica. Tramite il sito dell'azienda, che opera nel mercato libero, è consentito anche richiedere un preventivo sulle offerte di Alfano Energia.

Assistenza clienti, per segnalazioni e reclami è possibile utilizzare il form online sul sito ufficiale dell'azienda

Sul sito ufficiale di Alfano Energia, inoltre, nella sezione "Area riservata" è possibile inserire i dati anagrafici personali, l'oggetto e il contenuto del messaggio da inoltrare al servizio clienti al fine di effettuare un reclamo relativo a un disservizio. Uno degli obiettivi più importanti della società, infatti, è quello di soddisfare pienamente i suoi clienti, garantendo loro un servizio di vendita che punti a esaudire tutte le esigenze del cliente. La "mission" di Alfano Energia è proprio quella di assistere i clienti mediante un rapporto diretto nella piena trasparenza e offrendo un servizio rispondente alle varie aspettative.

Visitando il nostro canale Abbassa bollette è possibile dare un’occhiata a tutte le offerte e informazioni inerenti alla distribuzione di gas e luce.