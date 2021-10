Il numero verde Ambrosino Metano è uno dei modi per i clienti dell'azienda presente sull'isola di Ischia per mettersi in contatto con gli operatori dell'assistenza. La compagnia è stata tra le prime società a portare idrocarburi e carburante a Ischia dal 1960, vanta una grande conoscenza del territorio e una propensione all'innovazione continua. La presenza sull'isola di Ambrosino Metano si articola in diverse direzioni: sia per carburante per autotrazione, nautica professionale e diportistica che per la fornitura di gas a utenze domestiche e industriali.

Amico Metano è quel ramo dell'azienda che si occupa in toto della fornitura di gas per le utenze dell'isola di Ischia, con il quale un cliente può vagliare le opzioni "abbassa bollette".

Come contattare il Numero verde Ambrosino Metano

Il numero verde Ambrosino Metano è raggiungibile digitando, da rete fissa, 800 984 226, la chiamata è gratuita. Il servizio di assistenza clienti non è disponibile solamente per i già clienti ma anche per chi cerca informazioni commerciali, ha dubbi sul servizio o eventuali problemi di copertura della rete, o qualsiasi altro quesito. Non solo per l'assistenza telefonica, il numero verde Ambrosino è utile per gli interessati al fine di fissare un appuntamento con un tecnico per capirne di più sulla fornitura di gas e sulla proposta del servizio Amico Metano.

La compagnia ha la sede proprio a Ischia in via Arenella 22, dove si trova l'ufficio amministrativo.

Pronto intervento Ambrosino Metano: il numero verde, sempre raggiungibile 24 ore al giorno

Per segnalare eventuali guasti o malfunzionamenti è possibile contattare l'assistenza per il pronto intervento guasti al numero verde 800 231 911.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Al numero verde pronto intervento un operatore risponderà dall'assistenza sette giorni su sette, 24 ore al giorno. Dalla pagina dei contatti del sito aziendali è possibile reperire anche numero di cellulare e e-mail del responsabile del settore tecnico, commerciale e amministrativo, tutti contatti utili per poter dialogare con la compagnia. Ambrosino raccomanda, sul sito aziendale, agli utenti di una fornitura di gas metano alcune buone pratiche per evitare guasti ai contatori e all'impianto, come ad esempio chiudere sempre il rubinetto del gas se si prevede un periodo di assenza prolungata dalla casa oppure alcune misure a norma di legge del tubo del gas.

Proposte sul mercato per il servizio di fornitura gas di Ambrosino Metano

Sul sito della compagnia è possibile consultare sia la pagina dei contatti ma anche altre sezioni molto interessanti, come ad esempio un fac-simile di una bolletta con tutti i costi espressi, le varie addizionali e accise applicate alla fornitura ma anche utili informazioni su come accedere al bonus sociale per la fornitura di gas. Ambrosino Metano mette a disposizione del cliente sia le tariffe del mercato tutelato che in quello libero. La tariffazione del mercato tutelato viene decisa ogni trimestre da Arera, l'autorità di regolazione per energia reti e ambiente: sul sito di Ambrosino Metano è presente una pagina che spiega in modo dettagliato come viene stabilito il prezzo della fornitura di gas, tale mercato non sarà più presente dal 2023. Per un cliente che vuole aderire al mercato libero invece è bene prendere un appuntamento e ascoltare la proposta di un tecnico Ambrosino. Una volta diventati clienti la compagnia mette a disposizione dell'utente, sia domestico che aziendale, vari metodi di pagamento: bollettino postale, addebito diretto su conto bancario, bonifico e rimessa diretta presso alcuni esercenti sull'isola di Ischia. È possibile chiedere più informazioni sulle modalità di pagamento o qualsiasi altro dubbio attraverso il numero verde 800 984 226.