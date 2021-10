Bluègas è una società di fornitura di metano per privati, condomini e aziende con la sede operativa a Viterbo, nata nel 2005 per volontà di Enerpetroli, già compagnia attiva nella commercializzazione di prodotti petroliferi. L'azienda ha un struttura di medie dimensioni, assicurando così dialogo e assistenza costante ai clienti, anche attraverso il sito internet ricco di pagine informative e di documentazione utile, come la "Guida alla bolletta 2.0" dove si spiega quanto sia importante una bolletta chiara e semplice da leggere per una corretta comprensione delle voci di costo da parte del cliente.

Arera (l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) con delibera 501/2014/R/com ha introdotto per i clienti serviti in regime di tutela alcune specifiche per una corretta fatturazione, Bluègas ha allargato la platea dei destinatari a tutte le utenze anche nel mercato libero, proprio per semplificare la lettura delle bollette.

Come contattare l'assistenza telefonica Bluègas attraverso il numero verde

Bluègas mette a disposizione dei clienti il numero verde 800 969 586 per ottenere supporto e assistenza da parte degli operatori. L'assistenza clienti è raggiungibile dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 13:00 e nel pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00. La sede operativa di Viterbo risponde negli stessi orari al numero telefonico +39 0761 326832, è possibile inviare anche un fax al +39 0761 346906.

A disposizione dei clienti e dei potenziali interessati anche una casella mail all'indirizzo info@bluegasitalia.com, a cui è possibile fare domande, esprimere dubbi e chiedere delucidazioni in merito alla propria fornitura. Per i potenziali interessati che hanno urgenza di richiedere un preventivo di spesa l'azienda mette a disposizione un semplice form da compilare sul sito internet, un incaricato di Bluègas risponderà a tutte le domande.

Come comunicare l'autolettura della propria fornitura di gas metano

I clienti possono comunicare l'autolettura della fornitura di metano così da avere una fatturazione esatta dei propri consumi. Si può trasmettere l'autolettura attraverso vari canali:

telefonicamente chiamando lo 0761 326832 ;

; inviando un’email a info@bluegasitalia.com ;

; compilando il form presente nella pagina dedicata sul sito aziendale.

L'azienda comunica inoltre alcune buone pratiche per far sì che l'autolettura del contatore vada a buon fine: bisogna sempre indicare il proprio codice cliente, il nome e/o la ragione sociale a cui è intestata la fattura, nonché la data in cui è stata rilevata la lettura, è sempre preferibile rilevare i dati tra gli ultimi due giorni del mese di consumo e i primi due di quello successivo.

Le offerte che propone Bluègas per la fornitura di metano

La compagnia si rivolge alle aziende, agli amministratori di condomini per un contenimento dei costi nei bilanci e ai privati che vogliono un servizio economico ed efficiente. Tutte le offerte in base al destinatario finale sono modulabili sui reali bisogni dell'utenza e questo può avvenire attraverso un costante dialogo tra l'azienda e il cliente finale. Attraverso l'azienda è possibile aderire anche al Bonus Gas, l'intervento del governo a favore delle fasce deboli, alle famiglie in condizione di disagio economico e a quelle numerose. Il sostegno economico è riconosciuto alle utenze private e in particolare per:

ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro;

ad un nucleo famigliare con più di 3 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;

