BluePower, azienda con sede operativa a Gubbio, in provincia di Perugia, opera nel libero mercato dell’energia ed è accreditata presso l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas.

L’azienda offre, in relazione alla fornitura di energia elettrica, un’assistenza a 360 gradi per guidare il cliente verso l’ottimizzazione dei costi energetici, mettendo a disposizione degli utenti una serie di contatti, tra cui un numero verde per richieste di assistenza e informazioni.

I contatti per informazioni e assistenza di BluePower

I clienti che abbiano bisogno di informazioni e assistenza tecnica, possono contattare BluePower ai numeri telefonici 075 9275963 e 075.9043057.

Per le stesse esigenze è disponibile anche un numero di fax, 075.5098014, per l’invio di comunicazioni scritte o documenti, oppure un indirizzo di posta elettronica, info@bluepowersrl.it.

Un'ulteriore possibilità di contatto è offerta dal sito web aziendale, sul quale è possibile compilare un form per richieste da inoltrare all’azienda. Sempre online, è possibile accedere ad una serie di utilità quali:

Autolettura del contatore, che può essere comunicata in modo molte semplice, riportando il codice cliente e la lettura finale;

Servizio guasti;

Modulistica.

Informazioni utili direttamente online sul sito di BluePower

Informazioni utili per chi desidera valutare la possibilità di cambiare fornitore di energia, eventualità che molti utenti stanno prendendo in considerazione a seguito degli ultimi rincari delle bollette, sono disponibili sul portale di BluePower, dove è stata allestita una sezione FAQ.

Qui si possono trovare, ad esempio, informazioni sul funzionamento del mercato libero dell’energia, con la possibilità di accedere alla normativa, predisposta dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (Aeeg), che disciplina il mercato elettrico.

Altre informazioni, utili soprattutto ad aiutare ed orientarsi nella lettura della bolletta elettrica, sono quelle presenti in na sezione dedicata alle imposte, accise e iva, che gravano sull’energia elettrica.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le offerte di fornitura di energia elettrica per casa e azienda

Per quanto riguarda le offerte commerciali di BluePower per la fornitura di energia elettrica, sono previste diverse opportunità, sia per la casa che per l’impresa, che prevedono sempre l’applicazione di tariffe personalizzate in base alle esigenze di consumo del singolo cliente, in grado di garantire un effettivo risparmio sulla componente energia.

L’attenzione al prezzo, accompagnata dall’attività di consulenza e dal servizio al cliente, rappresentano infatti un tratto distintivo dell’azienda che, per questo, è riconosciuta tra le principali realtà imprenditoriali italiane nel settore energetico.

Per diventare cliente BluePower, è sufficiente compilare il form predisposto sul sito aziendale, a seguito del quale si verrà contattati da un consulente, in grado di consigliare la miglior tariffa calcolata direttamente dal mercato all’ingrosso dell’energia, in base alle singole esigenze. In riferimento alle forniture domestiche, tra le valutazioni del consulente ci sarà anche la verifica della possibilità di accesso al bonus bollette.

BluePower si farà carico di tutte le attività necessarie per il passaggio dal fornitore precedente, senza la necessità di interventi sul contatore esistente, garantendo in questo modo la continuità della fornitura.