Coimepa Servizi è un'azienda che si occupa della vendita agli utenti finali di gas ed energia elettrica. La società, che monitora attentamente le esigenze dei propri clienti, offre un supporto di consulenza costante tramite il proprio sito online e i suoi recapiti. Inoltre mette a disposizione delle offerte commerciali esclusive sulle bollette di luce e gas, al fine di raggiungere la massima soddisfazione della clientela.

Vieni a rivolgerti al servizio clienti dell'azienda

Coloro che hanno bisogno di contattare il servizio clienti di Coimepa Servizi possono utilizzare diversi canali.

In primo luogo i clienti possono contattare il numero verde dell'azienda 800-039723 gratuito per chi chiama da un dispositivo fisso. Il numero verde è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 13:00; martedì e mercoledì pomeriggio dalle 14:00 alle 17:00; il sabato mattina dalle 8:00 alle 12:30. Gli utenti che, invece, dovranno contattare il call center della società da un dispositivo di telefonia mobile possono chiamare il numero 059.98.66.67, a pagamento oppure come indicato nel contratto telefonico scelto dal cliente. Gli utenti hanno l’opportunità di rivolgersi al call center di Coimepa Servizi per avere informazioni, richiedere un preventivo, segnalare un disservizio o una problematica, ricevere materiale informativo sulle offerte che mette a disposizione la società in base alle esigenze della clientela.

Coimepa Servizi offre un servizio online per richiesta assistenza gratuita

La società, che ha la propria sede legale a Zocca in provincia di Modena in via del Mercato n° 104, offre sul proprio sito ufficiale un modulo apposito per richiesta assistenza. In particolare gli utenti che preferiscono presentare una richiesta scritta all'azienda possono recarsi sul sito ufficiale nella sezione "Contatti" e poi compilare il form mediante i propri dati anagrafici, l'indirizzo di posta elettronica personale, il numero di cellulare, eventuali richieste e note.

Infine sarà richiesto a quale delle varie email inoltrare il messaggio in base all'argomento su cui si vuole richiedere informazioni oppure effettuare una segnalazione, scegliendo tra: ufficio utenti@coimepaservizi.com (utenti gas metano); elisa.creda@coimepaservizi.com (utenti energia elettrica);mara.ferrari@coimepaservizi.com (ufficio commerciale).

Il pronto intervento

L'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha previsto che per segnalare eventuali fenomeni di fughe gas, problematiche relative alla rete gas ea quella elettrica, oppure per malfunzionamenti e interruzioni nella fornitura dei servizi, è necessario contattare il servizio di pronto intervento. Tale servizio sarà erogato in modalità gratuita, è disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno ed è completamente a carico della società proprietaria degli impianti. Il numero telefonico da contattare è indicato in bolletta.

Coimepa Servizi: offerte e promozioni sulle bollette

Sul sito ufficiale di Coimepa Servizi sono presenti delle sezioni completamente dedicate alle offerte di luce e gas. La società, ad esempio, consente di attivare online la nuova promozione luce e gas "bonus 100 euro", ricevendo subito 50 euro di sconto nella prima bolletta gas e 50 euro di sconto nella prima bolletta luce, offerta utile soprattutto in vista dei rincari sulle forniture di energia. Inoltre i clienti potranno usufruire di pratiche gratuite, non rilasciare alcun deposito cauzionale, non registrare il proprio impianto, mentre l'azienda si occuperà di disdire il precedente fornitore.

