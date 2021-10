Family Energia è una società attiva nel settore dell'energia da fonti rinnovabili con sede a Padova. Un operatore energetico che propone offerte luce del Mercato Libero (sia per le forniture domestiche, che per quelle aziendali) su misura, adatte a qualsiasi esigenza, con servizi riguardanti anche l'efficientamento energetico. Per le anomalie o ulteriori informazioni sui servizi offerti l'azienda mette a disposizione dell'utenza un numero verde e non solo. Infatti i consulenti sono disponibili anche tramite social network o sulla chat accessibile tramite il sito ufficiale dell'azienda.

Family Energia: come contattare il servizio clienti attraverso il numero verde

Family Energia offre all'utenza un numero verde raggiungibile componendo 800.953.953. Il numero è disponibile solamente nei giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 18:30. Il contact center della società è raggiungibile anche tramite email all'indirizzo info@familyfamily.it e sui social network attraverso i profili Facebook, Instagram, Twitter e Linkedin.

Sul sito ufficiale della compagnia inoltre, nella sezione "Contatti", si può comunicare con il team di Family Energia attraverso la live chat. Se gli operatori sono offline basta lasciare un messaggio e un consulente contatterà l'utente il prima possibile, offrendogli delle buone opportunità per abbattere i costi della bolletta della luce.

Le offerte di Family Energia per le utenze domestiche e aziendali

Tra le varie proposte offerte da Family Energia c'è "Happy Family", le offerte luce per le utenze domestiche del Mercato Libero. Le forniture possono essere attivate comodamente da casa grazie anche all'assistenza dedicata e gestite facilmente online.

Il potenziale cliente può creare l'offerta più adatta alle proprie esigenze attraverso il portale ufficiale di Family Energia.

Basta solamente indicare il numero dei componenti del nucleo familiare, le dimensioni della casa, la spesa media effettuata mensilmente per l'energia e la provincia in cui dovrebbe essere attivata la fornitura.

Family Energia pensa anche alle aziende, alle start up e ai possessori di partita Iva di con "Easy Business", un'offerta che anche in questo caso può essere creata su misura. Per scoprire quella ideale per la propria azienda basta compilare, sul sito ufficiale di Family Energia, l'apposito form indicando la provincia di attivazione della fornitura, un numero di cellulare, un indirizzo email e l'orario in cui si vuole essere contattati. Un consulente richiamerà il prima possibile. È possibile valutare le diverse offerte e ottenere informazioni su come abbassare i costi delle spese per l'energia, visitando il canale Abbassa Bollette.

Family Energia in prima linea per la tutela dell'ambiente

Family Energia ha un occhio di riguardo per la tutela dell'ambiente, grazie all'attività di efficientamento energetico, che permette di utilizzare al meglio l'energia, riducendo gli sprechi e generando così un impatto ambientale nel lungo periodo. L'ottimizzazione tra rendimento in termini di produzione (o consumi) e livello di emissione e fabbisogno energetico può essere fatta in edifici privati o pubblici, in attività commerciali o complessi aziendali.

Tra le operazioni che si possono compiere per migliorare le prestazioni e il valore degli edifici, per ridurre le spese, i consumi energetici e l'inquinamento ambientale, vi sono l'installazione o la conversione in illuminazione a led, la riqualificazione degli impianti termici ed elettrici, l'installazione di valvole termostatiche, la manutenzione e la pulizia di caldaie e condizionatori e l'installazione d'impianti fotovoltaici.