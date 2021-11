Quello della crisi energetica in Italia e in Europa rappresenta uno dei principali problemi del momento. In particolare il gas, che con il 67% nel 2020 ha la più alta percentuale di utilizzo nella produzione dell'energia elettrica, rappresenta per la sua attuale scarsità, una delle cause dell'aumento dei prezzi ma anche delle tensioni geopolitiche che agitano le polemiche in vari paesi europei.

Russian Energy Week

Il recente "Russian Energy Week", conclusosi a Mosca lo scorso 15 ottobre, ha visto la presa di posizione del presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, che rispondendo alla giornalista americana della CNBC, Hadley Gamble, aveva così puntualizzato: "La Russia ha aumentato le forniture energetiche all'Europa del 15%, stiamo aumentando e non riducendo le consegne, cosa che invece hanno fatto altri fornitori riducendole di 14 miliardi di metri cubi.

I fornitori statunitensi rappresentano la metà di questi tagli".

Le parole dell'Ambasciatore dell'Azerbaigian in Italia

A dare una speranza per la fine di questa carenza energetica sono state le parole rassicuranti dell'Ambasciatore dell'Azerbaigian in Italia, Mammad Ahmadzada, che, intervistato nel corso di uno dei tanti eventi organizzati proprio dalla sua ambasciata e tenutosi a Roma alcuni giorni fa, ha dichiarato sull'argomento quanto segue:

"Ormai l'Azerbaigian ha un'ottima collaborazione con l'Italia da molti anni nel settore energetico, perché il mio Paese è uno dei principali fornitori dell'Italia di greggio e anche dall'anno scorso con la messa in operatività del gasdotto TAP (Trans Adriatic Pipeline), che fa parte di questo importante progetto del "Corridoio Meridionale del Gas", l'Azerbaigian ha cominciato a portare il gas, il metano, in Europa e in particolar modo in Italia dove fino ad oggi abbiamo fornito più di 5 miliardi di metri cubi di gas nel mercato italiano.

Questa fornitura è stata fondamentale per mantenere i prezzi stabili soprattutto in questa attuale situazione, laddove tutta l'Europa sta affrontando questa grande crisi energetica. Sicuramente ci sono nuove prospettive per ampliare questa collaborazione nel settore del gas, soprattutto perché il gasdotto TAP, prevede la fornitura di circa 8 miliardi di metri cubi di gas in Italia, però questo è un progetto che potrebbe essere raddoppiato nei prossimi anni".

Parole rassicuranti quelle dell'Ambasciatore dell'Azerbaigian in Italia, che vanno nella direzione di tranquillizzare i clienti italiani ed europei e nell'ottica di una differenziazione delle forniture, atte anche a calmierare il mercato energetico con un'alternativa della stessa offerta sempre più varia, di qualità e soprattutto a costi sempre più bassi.