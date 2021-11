Energica è un marchio che opera sul mercato dal 2018, occupandosi dell’acquisto e della vendita di gas metano. La sua denominazione precedente era ‘Azienda Multiservizi Casalese Energia S.r.l.’ (A.M.C. Energia) e a partire dal 2003, in seguito alla scissione dalla società Chiara Gaservizi e grazie alla liberalizzazione del mercato del gas, ha cominciato a commercializzare il metano autonomamente anche al di fuori del territorio casalese.

Secondo le informazioni fornite dall’azienda, le motivazioni della scissione dalla precedente società sono da ricercare nell’obiettivo di Energica di potenziare maggiormente la propria attività sul territorio e fidelizzare in modo autonomo i clienti.

Numero verde e contatti per il servizio clienti

La sede di Energica è in via Via G.A. Morano, a Casale Monferrato (Alessandria). Lo sportello al pubblico è aperto dalle 08:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:00 dal lunedì al venerdì. L’azienda mette a disposizione degli utenti il numero verde 800 845 074 per tutte le informazioni relative ai contratti di fornitura, alla fatturazione e per ogni altra richiesta di tipo commerciale relativa alla vendita del gas. Il numero è operativo dalle ore 08:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00 dal lunedì al venerdì.

Per comunicare l’autolettura è attivo invece, 24 ore su 24, il numero verde 800 143 330 negli orari indicati in bolletta. Il numero di fax al quale gli utenti possono inviare documentazione è lo 0142 334 989.

Una serie di indirizzi di posta elettronica sono messi a disposizione in relazione alle esigenze dell’utente:

Per i reclami, è possibile inviare email a: segreteria@energicagas.postecert.it.

Per le rateizzazioni, l’indirizzo di posta elettronica è: rateizzazioni.gas@energicagas.postecert.it.

Per tutte le altre informazioni, si potrà contattare la email info.vendita@energicagas.postecert.it, oppure segreteria@energicagas.postecert.it.

Offerte a prezzo variabile: informazioni al numero verde

Il gruppo Energica S.r.l. mette a disposizione dei clienti una serie di offerte con caratteristiche che variano in relazione alle singole esigenze. Tra quelle riportate sul sito aziendale, l’offerta “Aequo Gas”, ad esempio, prevede un prezzo variabile della componente energia ed è disponibile per tutti i tipi di clienti, sia domestici che partite Iva.

“Aequo Plus”, invece, è sempre un’offerta a prezzo variabile, ma è riservata ai clienti, domestici e aziendali, che scelgono di passare o tornare con Energetica e prevede uno sconto del 10% per il primo anno di fornitura ed il raddoppio dello sconto a partire dal secondo anno, come premio per la fedeltà dimostrata.

L’azienda ha tra le sue proposte commerciali, anche le offerte P.L.A.C.E.T. (Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela) per la fornitura di gas naturale. Si tratta di offerte a prezzo fisso o variabile con tipologia di costi e condizioni contrattuali definite dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

Offerta ‘Bolletta Amica’: di cosa si tratta

Secondo quanto riportato sul sito aziendale, inoltre, Energica può agevolare la gestione della spesa annua per la fornitura di gas grazie all’offerta ‘Bolletta Amica’, che prevede la rateizzazione automatica delle bollette e la distribuzione costante dei costi durante l’anno, in modo da evitare, soprattutto nel periodo invernale, i maggiori importi dovuti ai consumi di gas per il riscaldamento. L’offerta è a disposizione, esclusivamente, per i clienti a fornitura domestica.