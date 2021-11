Enertronica Santerno è una società quotata in borsa, operante a livello globale, impiegata nel settore dell'elettronica di potenza e dell'energia. Progetta e commercializza inverter per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e drive e soft starter per applicazioni ibride e industriali. L'azienda, si legge sul sito, è disponibile per qualsiasi richiesta attraverso diversi canali di comunicazione.

Come contattare il servizio clienti di Enertronica Santerno

Enertronica Santerno mette a disposizione della clientela il numero 0542.48.97.11 (la telefonata non è gratuita e il costo varia in base al proprio piano tariffario).

Per il supporto tecnico, invece, basta telefonare allo 0542.48.99.90. Qualsiasi richiesta può essere inviata anche attraverso l'indirizzo email info@santerno.com o il form presente sul sito aziendale alla voce "contatti".

La storia di Enertronica Santerno

Enertronica Santerno - si legge sul sito - opera nel settore dell'energia e dell'elettronica di potenza, con un occhio di riguardo verso le fonti rinnovabili. Opera nella produzione di inverter per le applicazioni nel settore dell'Automazione industriale e del fotovoltaico, di cui è leader grazie a un installato globale di oltre 12 gw (gigawatt). Un buon inverter - spiega l’azienda - produce una quantità maggiore di energia, permettendo un risparmio in bolletta.

Da 35 anni la società è impiegata nei sistemi di conversione per la produzione di energia fotovoltaica, offrendo soluzioni adatte per ogni esigenza. L'elettronica di potenza, la meccanica, il software e gli algoritmi dei prodotti vengono progettati direttamente dalla società e realizzati in conformità alla normativa vigente, permettendone un utilizzo a livello mondiale.

Gli inverter garantiscono un'alta continuità di esercizio e rendimento ai vertici dell'industria e bassi oneri di manutenzione. Il cliente, attraverso gli avanzati servizi di cloud, viene aggiornato in tempo reale sulle informazioni e i dati degli impianti, con la possibilità di verificare in qualsiasi momento lo stato dei propri asset e la produttività.

L'attività di Enertronica Santerno

Enertronica Santerno acquisisce i dati attraverso i datalogger utilizzando sensori e dispositivi di ogni tipo. Una volta acquisiti vengono memorizzati e monitorati attraverso un'interfaccia utente disponibile nel web server integrato.

Tramite una control room sempre connessa è in grado di monitorare in maniera diretta e proattiva gli impianti e di fornire attività di operation and maintenance, permettendo al cliente di tracciare e memorizzare tutti gli interventi in campo tramite un report dettagliato contenente lo storico degli interventi, le analisi delle performance e la pianificazione per i mesi successivi.

Enertronica Santerno per un futuro eco sostenibile

Enertronica Santerno da 50 anni opera nel campo dell'automazione industriale, proponendo una gamma di convertitori elettronici di potenza e ponendo sempre una particolare attenzione verso tutto ciò che riguarda l'eco sostenibilità. Per questo motivo propone delle applicazioni rigenerative, che hanno la capacità di immettere in rete l'energia che viene prodotta durante la fase di frenatura.

A tutela dell'ambiente, spiega l’azienda, Enertronica Santerno si impegna a sviluppare le migliori tecnologie che possano permettere di consumare di meno e migliorando l'efficienza energetica, ma sempre con una massima resa, garantendo agli utilizzatori dei benefici sia dal punto di vista energetico, che da quello economico.

In caso di criticità di funzionamento di applicazioni complesse, la società assicura una rapida risoluzione grazie a una rete internazionale di distributori pronti a fornire tutta l'assistenza tecnica necessaria.