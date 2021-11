Enne Energia è una società di fornitura di energia elettrica e gas nata nel 2006, con sede a Bologna e che fa parte del Gruppo AIMAG, un insieme integrato di aziende che mettono a disposizione dei clienti una vasta gamma di servizi diversificati (servizio idrico, rifiuti, teleriscaldamento) sul territorio emiliano.

Si legge sul sito web aziendale che, in pochi anni dalla sua fondazione, Enne Energia è diventata un'azienda in grado di garantire sicurezza alla propria clientela e di fornire diverse possibilità tariffarie ai clienti, sia domestici che aziende, che hanno a disposizione un numero verde per richieste di informazioni e assistenza.

Il numero verde e i contatti di Enne Energia

Per le richieste di informazioni o assistenza, gli utenti di Enne Energia possono contattare il numero verde gratuito 800 992 748, corrispondente ad un call center attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00 e al sabato dalle 8:00 alle 13:00.

Altri contatti utili sono:

Fax: 0510 822936

E-mail: servizioclienti@n-energia.it

Sede legale: Via Larga 36, 40138 - Bologna (BO)

Collegandosi al sito web www.n-energia.it, si può accedere a numerose informazioni utili quali, ad esempio, una guida alla lettura della bolletta, le modalità di accesso al bonus sociale, verificare se il proprio comune è coperto dal servizio, scoprire come dare la disdetta o come allacciare una nuova utenza.

L’Area Clienti, dalla quale tenere sotto controllo i consumi di gas e luce, è accessibile previa registrazione, oppure scaricando la App per smartphone.

È possibile mettersi in contatto con l'assistenza anche attraverso la pagina Facebook: facebook.com/enneenergia.

Le offerte luce e gas di Enne Energia

Secondo quanto riportato sul sito dell’azienda, le offerte di Enne Energia sono caratterizzate dalla semplicità e dalla trasparenza dei pacchetti proposti, oltre che alla loro convenienza economica. Viene infatti riportato un confronto secondo il quale, ad esempio, con l’offerta a prezzo bloccato ”New gas flat”, una famiglia tipo, residente in un comune del nord, spenderebbe in un anno 994 euro, risparmiando, 116 euro rispetto alle tariffe del mercato di tutela stabilite dall’Autorità per l’energia Arera.

Tutte le offerte luce e gas sono attivabili direttamente on line dove, prima della sottoscrizione, è possibile scaricare e consultare le condizioni particolari di fornitura dell’offerta.

La convenienza delle proposte tariffarie di Enne Energia è determinata, secondo quanto riferisce l’azienda stessa, dalle modalità di acquisto dell'energia, che avviene ai migliori prezzi praticati dai grossisti.

Energia solo da fonti rinnovabili

Sul proprio sito, Enne Energia rivendica l’adozione di soluzioni energetiche particolarmente innovative che consistono nel puntare esclusivamente su fonti rinnovabili per assicurare un sempre maggiore rispetto dell'ambiente. Sia l’energia elettrica che il gas naturale vengono infatti acquistati da grossisti che forniscono energia sostenibile, riuscendo comunque a garantire prezzi concorrenziali.

Un impegno che, sempre secondo le informazioni fornite dall’azienda, consente l’adozione di tariffe trasparenti e competitive oltre che un servizio affidabile e chiavi in mano: semplice da attivare, senza costi aggiuntivi, senza interruzioni di fornitura.