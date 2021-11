L'azienda energetica eViso nasce nel 2012 per volontà di un gruppo di ingegneri nucleari e fisici guidati da Gianfranco Sorasio con sede a Saluzzo, in provincia di Torino. Si distingue da subito, come scritto sul sito aziendale, per la forte innovazione tecnologica applicata alla distribuzione di luce e gas, mettendo a punto una piattaforma di Intelligenza Artificiale, sviluppata internamente per raccogliere, raggruppare e analizzare i "Big Data" e offrire, grazie al mercato libero, prezzi sulle materie prime contenuti e calibrati sui consumi del cliente.

Proprio grazie alla natura dell'azienda che tende verso la digitalizzazione dei processi, eViso è in grado di elaborare e gestire le richieste dei clienti in brevissimo tempo sia via numero verde che attraverso gli altri metodi di contatto con l'azienda. Non solo forniture di luce e gas, l'azienda propone sul mercato alcuni servizi utili sia alle famiglie che alle imprese come ad esempio effettuare una diagnosi energetica degli edifici per risparmiare sui consumi.

Numero verde eViso per contattare telefonicamente l'azienda di fornitura di luce, gas e servizi

La società energetica eViso mette a disposizione dell'utenza vari metodi di contatto per richiedere informazioni e avere delucidazioni, sia per i già clienti sia per i potenziali interessati ai servizi.

Per contattare telefonicamente l'azienda per informazioni generali va composto il numero verde 800 586 744 da rete fissa o cellulare. È anche possibile contattare direttamente gli uffici a Saluzzo al numero 0175 44648 oppure mandando un fax allo 0175 571039. L'azienda utilizza vari indirizzi mail per comunicare con la clientela, in particolare:

info@eviso.it in caso di richieste generiche sia per i potenziali interessati che già clienti;

supporto@eviso.it per avere delucidazioni sulla propria fornitura (consumi, bollette, pagamenti);

ufficiotecnico@eviso.it in caso di dubbi post-attivazione o delucidazioni sulla reportistica dedicata a clienti eVISO con sensori di monitoraggio;

contabilita@eviso.it per informazioni sullo stato dei pagamenti o anomalie nella fatturazione;

operatori-eviso@businesspec.it è la casella PEC per documenti ufficiali in caso di rescissione dei contratti, operatori e fornitori;

evisosrl@businesspec.it è la la casella mail PEC ufficiale dell'azienda;

c'è poi un ampio form di contatto con cui inviare le proprie richieste specifiche in qualsiasi ambito.

Nel caso si avesse urgenza di attivare un nuovo contatore in media o bassa tensione l'azienda, come scritto sul sito internet, promette di realizzare il tutto entro 1 ora, chiamando lo 0175 44648 e fornendo tutti i dati richiesti.

EViso dedica attenzione e investimenti alla mobilità elettrica e risparmio energetico

Grande attenzione anche al mondo dei servizi, infatti eViso ha comunicato di aver recentemente stretto importanti accordi con alcune aziende partner per fornire corrente per la mobilità elettrica. In particolare l'azienda installa colonnine di ricarica rapida per e-bike e veicoli elettrici: ad esempio per le biciclette a pedalata assistita è possibile installare in una struttura ricettiva una postazione di ricarica da 1,5KW. Altri servizi offerti dall'azienda sono la diagnosi energetica degli edifici per un risparmio sui consumi oppure il monitoraggio attraverso dei sensori per capire e guidare meglio le abitudini di consumo del cliente o impresa. Il cliente può anche richiedere all'azienda corrente elettrica realizzata al 100% da fonti rinnovabili.

