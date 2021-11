Famiglia Energia è una società attiva nel mercato energetico con sede in via Giustino Fortunato, a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. L'azienda, che afferma di puntare ai valori di trasparenza e semplicità, propone alla propria clientela offerte personalizzate sulle bollette di luce e gas che possano semplificare la gestione delle utenze.

Inoltre Famiglia Energia mette a disposizione dei propri utenti una piattaforma online che fornisce diversi servizi, un numero verde per contattare l'assistenza clienti, un'area riservata online e altri recapiti.

Famiglia Energia: i recapiti per alloggiare in contatto con gli operatori della società

Tra gli obiettivi dell'azienda che opera nel mercato libero, si legge sul sito ufficiale, vi è quello di portare alle famiglie italiane, oltre all'energia, anche la semplicità nel poter gestire le proprie utenze. L’azienda spiega che per provare instaurare un rapporto di vicinanza e collaborazione con i fruitori dei servizi, mette a disposizione degli utenti un numero gratuito da contattare da un dispositivo di telefonia fissa: 0831 - 966687. I consulenti sono pronti ad ascoltare richieste e reclami, risolvere eventuali problematiche degli interlocutori e fornire tutte le informazioni generiche di cui i clienti hanno bisogno.

Il servizio clienti - spiega il gruppo - basa il proprio lavoro sulla cortesia, la disponibilità e la professionalità.

Inoltre è possibile rivolgersi all'assistenza clienti di Famiglia Energia scrivendo all'indirizzo info@famigliaenergia.it oppure a clienti@famigliaenergia.it.

Nella sezione "Chi siamo" del sito ufficiale si possono richiedere informazioni sulle offerte inserendo i propri dati anagrafici, l'indirizzo di posta elettronica personale e il messaggio chi si desidera inoltrare.

Un form che ha le medesime finalità è attivo anche nella sezione "Contatti".

I vantaggi proposti dalla società attiva nel mondo del mercato energetico

Gli operatori di Famiglia Energia sono costantemente a disposizione della clientela per fornire informazioni riguardo alle offerte commerciali esclusive bollette di luce e gas. Sul sito ufficiale si legge che, tra i vantaggi dell'azienda, vi sono: la gestione online della fornitura con dei corrispettivi per luce e gas scelti in base alla tipologia di consumo dell'utente e bloccati per un anno a condizioni speciali, l’assenza di alcun costo di attivazione e la garanzia che la fornitura non subirà variazioni durante tale operazione oltre alla possibilità di ricevere la bolletta tramite indirizzo di posta elettronica personale in formato digitale.

L'offerta della società è sottoscrivibile su tutto il territorio italiano, basta avere a portata di mano una bolletta e l'Iban per addebitare le spese sul conto corrente. L'utente riceverà via e-mail copia del contratto e le credenziali privata per entrare nell'area.

Un'area riservata online attiva per la clientela

Coloro che fruiscono già dei servizi di Famiglia Energia possono già accedere a un'area personale. In particolare l'area riservata online è utile per controllare i dati tecnici e i consumi, per effettuare l'autolettura, per seguire il processo di attivazione e per usufruire, in modo del tutto autonomo, di una serie di vantaggi esclusivi. Al fine di conoscere le offerte e tutte le novità disponibili in campo energetico, invece, è possibile visitare il canale Abbassa bollette.