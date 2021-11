Fintel Gas e Luce Srl fa parte del gruppo Fintel Energia Group SpA, fondato nel 1999 e che include al suo interno anche diverse altre società. Si legge sul sito che grazie alla sua capillare presenza sul territorio, il gruppo è in grado di vendere gas ed energia elettrica in tutto il Paese concentrandosi in particolar modo in Lombardia, Umbria, Marche e Abruzzo. L’azienda si avvale di un back office dedicato a soddisfare tutte le esigenze dei suoi clienti legate alle forniture, fornendo un supporto tecnico e professionale senza l’ausilio di call center con risponditori automatici o intermediari esterni.

Numero verde e contatti per area gas ed energia

I riferimenti che i clienti Fintel possono utilizzare per richiedere informazioni o avanzare reclami sono molteplici. L’azienda mette a disposizione per il servizio clienti energia il numero verde 800 979 215 e per il servizio clienti gas il numero verde 800 121 959 attivi dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì. Oltre ai recapiti telefonici, è possibile utilizzare anche altri canali di comunicazione, come i due numeri di Fax: 0733 205098 per le utenze luce e 035 214374 per il gas.

Per quanto riguarda invece la corrispondenza postale, per le utenze luce l’indirizzo di riferimento è a Bergamo, in Via Vittore Ghislandi, 2/EF - 24125.

Per i clienti gas, invece, è a Pollenza, in provincia di Macerata, in Via Enrico Fermi, 19 - 62010.

L’indirizzo di posta elettronica certificata al quale inviare reclami o comunicazioni è reclami@pec.fintel.bz.

I clienti possono consultare anche il sito dell’azienda dove è possibile trovare una serie di informazioni utili sulle offerte di luce e gas che l’azienda propone per utenze di casa e per le aziende.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L’accesso all'Area clienti, poi, consente di effettuare numerose operazioni, come la lettura guidata della propria bolletta, comunicare l’autolettura, scaricare la modulistica per gestire le forniture, verificare la possibilità di accedere ai bonus sociali ed altro.

Ricordiamo inoltre che è possibile avere un’ampia panoramica sulle novità nel campo delle forniture di gas naturale ed energia elettrica visitando il nostro canale Abbassa Bollette.

Fintel Energia: ‘Energia a misura d’uomo’

Leggendo le note informative sul sito web di Fintel, si apprende che l’azienda ha maturato una notevole esperienza in campo energetico mantenendo sempre fede al suo obiettivo, quello cioè di offrire un servizio trasparente e vicino alle esigenze del cliente.

“L’energia a misura d’uomo”, slogan del Gruppo, nasce proprio dalla volontà dell’azienda che non mira solo a fornire un prezzo “su misura” ma anche un servizio consapevole tenendo il cliente sempre informato. L’azienda è presente anche con numerose sedi commerciali sul territorio per fornire informazioni per tutte le problematiche connesse alle forniture di gas e luce.

Fintel Energia: offerte ‘Energia verde’ per clienti business

Secondo quanto si legge nelle note informative aziendali, Fintel Energia è presente nel settore della produzione di energia elettrica con modalità che mirano a coniugare l’efficienza e l’ottimizzazione dei costi senza mai tralasciare l’attenzione per l’ambiente. In particolare, il Gruppo è attivo nel settore della progettazione e installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energie da fonti rinnovabili destinate anche a terzi.

“Energia verde” è infatti l’offerta commerciale che l’azienda propone ai clienti con partita Iva e con utenze ad uso aziendale, per forniture di energia 100% certificata proveniente da fonti rinnovabili in particolar modo l’eolico.