Fox Energy è una società, attiva nel mercato libero dell'energia, che ha la propria sede operativa a Grosseto in Toscana. Come si legge sul sito, tra gli obiettivi della società vi sono la trasparenza e il proposito di offrire un risparmio concreto agli utenti. L'azienda afferma di offrire tariffe convenienti e competitive e garantisce vicinanza alla propria clientela. I canali di comunicazione per mettersi in contatto con Fox Energy sono diversi: dal numero verde, alla mail, passando per la sede fisica, gli sportelli dedicati e l'area riservata online.

Inoltre, tramite il sito ufficiale, è possibile effettuare anche operazioni come l'autolettura e il calcolo della bolletta.

Fox Energy: numero verde, indirizzo e altri recapiti

Il metodo più immediato per parlare con i consulenti della società è quello di chiamare il numero verde 0564 1886963. La sede operativa è ubicata in via Monte Rosa, 46, 58100 Grosseto (Gr). È possibile contattare Fox Energy anche scrivendo a info@fox-energy.it dal proprio indirizzo di posta elettronica personale.

Sul sito ufficiale della società nella sezione "Contatti" è disponibile il form del servizio clienti, con cui si può inviare un messaggio alla società, dopo aver indicato i dati anagrafici, l’indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono ed esporre la propria domanda.

Assistenza clienti: perché contattare l'azienda

I clienti, o aspiranti tali, possono contattare l'assistenza clienti se esistono problematiche da segnalare, dubbi o semplicemente per avere maggiori informazioni sui servizi. L’azienda spiega che un operatore si metterà a disposizione del suo interlocutore, cercando di offrire un'esperienza positiva e un'assistenza adeguata.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I consulenti, inoltre, illustreranno anche tutte le offerte di luce e gas di Fox Energy.

Per essere costantemente aggiornati sulle offerte e promozioni inerenti all'energia e al gas, è possibile visitare il canale Abbassa bollette.

I servizi online di Fox Energy: sportello, area riservata, calcolo bolletta, autolettura, reclami

L'azienda ha cercato di automatizzare alcuni servizi al fine di facilitare le operazioni degli utenti. In particolare, tramite il suo sito ufficiale, è possibile entrare nello sportello online e nell'area riservata ai fruitori dei servizi, i quali possono accedere tramite le informazioni fornite da Fox Energy e ricevere vantaggi esclusivi. Sempre tramite il sito ufficiale, nella sezione "Modulistica", si può richiedere la fornitura, effettuare un reclamo online tramite il codice Pod e la email personale, fare l'autolettura con il codice Pod, codice Pdr ed email. Infine, nella medesima sezione, è consentito fare il calcolo della bolletta. Spiega l’azienda: per quanto riguarda la fornitura di gas, il contratto di Fox Energy è destinato a tutti i clienti finali domestici e non. L’energia elettrica è invece destinata a tutti i clienti finali domestici e non alimentati in bassa o in media tensione.

Il servizio 'Passa con noi' e gli obiettivi della società

Sulla piattaforma online dell'azienda è attivo il servizio "Passa con noi" che si utilizza per comunicare di voler usufruire dell'offerta di Fox Energy attraverso il completamento di diversi step.

La società, come si legge sul suo sito, vuole mettere a disposizione dei propri clienti soluzioni e strumenti atti a massimizzare il risparmio energetico e, di conseguenza, portare al minimo i costi sulle bollette di luce e gas, utile visti i recenti rincari delle bollette. Per tentare di raggiungere tale obiettivo, l’azienda propone piani personalizzati su misura per ogni cliente, a cui consentire anche di richiedere un preventivo.