Free Energy è l’offerta per la fornitura di energia elettrica e gas naturale proposta da Energy Italy spa, azienda nata nel 2012 e attiva nel mercato libero dell’energia su tutto il territorio nazionale. Le forniture ed i servizi dell’azienda si rivolgono ad una clientela sia civile che industriale con la possibilità di attivare soluzioni personalizzate in base alle esigenze specifiche.

I contatti per informazioni e assistenza

Per ogni esigenza informativa, oppure per richiedere assistenza commerciale e/o tecnica, Energy Italy mette a disposizione il contatto telefonico 045 620 0995, che corrisponde a quello della sede operativa situata in via Varesche, 46 a Costermano sul Garda, in provincia di Verona.

La stessa sede dispone di un fax al quale inviare richieste scritte o documentazioni e che risponde al numero 045 620 0780. Comunicazioni scritte possono essere inviate anche all’indirizzo e-mail info@energyitalyspa.it o all’indirizzo di posta elettronica certificata energyitalyspa@legalmail.it.

L’azienda è presente su tutto il territorio nazionale con sedi dislocate nelle città di:

Desenzano del Garda (Brescia) – Sede legale

Brescia Spoleto (PG)

Giugliano in Campania (Napoli)

Cosenza

Catania

Marsala (Trapani)

Partanna (Trapani)

Tutti i contatti possono essere utilizzati anche da coloro che non sono ancora clienti di Energy Italy ma che desiderano approfondire le offerte sulle forniture luce e gas dell’azienda per valutare la possibilità di cambiare fornitore.

Eventualità, questa, che sempre più utenti stanno prendendo in considerazione a causa degli ultimi rincari delle bollette.

A tal proposito, ricordiamo che è possibile integrare le informazioni ricevute visitando la pagina Abbassa Bollette di Blasting News, sempre aggiornata con le ultime novità del settore energetico.

L’offerta “Free Energy” di Energy Italy

Oltre a numerosi servizi che riguardano, ad esempio, la climatizzazione, l’installazione di pannelli fotovoltaici, i sistemi di ricarica per auto elettriche e l’accesso al bonus 110% per l’efficientamento energetico, Energy Italy propone la fornitura di luce elettrica e gas naturale attraverso l’offerta “Free Energy”, un progetto che, come illustrato sulla pagina web dell’azienda, promette di azzerare la bolletta energetica degli utenti attraverso la presentazione di nuovi clienti.

Il meccanismo di risparmio ideato da Energy Italy prevede, infatti, che alla sottoscrizione di un contratto luce e/o gas, attivabile anche on-line, il cliente, oltre ad uno sconto immediato del 10% sulla componente energia, riceva un codice personale attraverso il quale invitare suoi amici a fare altrettanto. Secondo quanto si legge sulle note informative dell’offerta, con cinque amici che sottoscriveranno un contratto Free Energy, si potrà avere l’azzeramento della bolletta.

La mission di Energy Italy

Sul sito internet di Energy Italy è riportata quella che è la “mission” che guida le attività dell’azienda: la continua ricerca e selezione dei prodotti migliori per l’ottimizzazione dei consumi energetici e la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Andando nel dettaglio dei propositi riportati, si apprende che l’azienda si impegna per garantire agli utilizzatori dei prodotti e dei servizi commercializzati, il miglior comfort nel proprio ambiente familiare e lavorativo, offrendo soluzioni economicamente sostenibili, anche dal punto di vista ambientale.

La convinzione espressa da Energy Italy è quella di dover partecipare alla transizione energetica per la salvaguardia del pianeta e per il benessere delle attuali e delle future generazioni.