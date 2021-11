FuturEnergy è una società energetica nata a Genova nel 2011, che si occupa della commercializzazione di forniture di energia elettrica e gas naturale e di prodotti atti a migliorare l'efficienza energetica della propria abitazione. Per offrire assistenza alla clientela l'azienda mette a disposizione un numero verde, in cui si possono richiedere anche informazioni sulle offerte abbassa bollette.

Come raggiungere il servizio clienti di FuturEnergy attraverso il numero verde

Il servizio clienti di FuturEnergy è accessibile attraverso il numero verde 800.085.308, solamente da rete fissa; per le chiamate da cellulare il numero da comporre è 010.45.57.000 (la chiamata non è gratuita e il costo varia in base al proprio piano tariffario).

Per assistenza o informazioni il cliente può inviare una richiesta attraverso i seguenti indirizzi email: assistenzaclienti@futurenergyonline.it o info@futurenergyonline.it. Per reclami l'indirizzo email da contattare è reclami@futurenergyonline.it.

La fornitura può essere gestita in autonomia anche attraverso l'app ufficiale di FuturEnergy, con cui si possono consultare e scaricare le fatture, monitorare lo stato dei pagamenti, inviare l'autolettura del contatore della luce e del gas e chiedere assistenza a un team dedicato. L'app è scaricabile attraverso i principali digital store.

Le offerte di FuturEnergy per la salvaguardia dell'ambiente

Per conoscere l'offerta di luce e gas più adatta alle proprie esigenze, FuturEnergy offre alla clientela una consulenza gratuita.

Basta compilare l'apposito form presente sul sito aziendale, l'utente verrà contattato entro 48 ore.

Per la salvaguardia dell'ambiente l'azienda - si legge sul sito - propone anche l'installazione di un impianto fotovoltaico. Questa scelta porta diversi vantaggi, come l'indipendenza dai combustibili fossili per rivolgersi verso le fonti rinnovabili.

Infatti l'energia solare, oltre a essere una fonte pulita, è anche inesauribile.

L'azienda è anche attiva nel settore dell'efficientamento energetico grazie a una vasta gamma di led, ovvero apparecchi di illuminazione funzionali, di facile installazione e di alta qualità, che portano un notevole risparmio in fatto di consumi energetici.

FutureBike: il progetto sulla mobilità elettrica di FuturEnergy

FuturEnergy è anche attiva nel settore della mobilità elettrica con FutureBike. Dal 2019, infatti, ha deciso di investire nel settore della vendita di e-bike e monopattini elettrici. L'azienda è presente a Genova in zona Rivarolo, Porto Antico e Sestri e a Torino, Padova e Ferrara.

I vantaggi dell'utilizzo di una e-bike rispetto a una bicicletta normale, spiega l’azienda, sono molteplici. In primis si va più veloci e con meno sforzo, grazie al pedelec, ovvero la pedalata assistita. Infatti è dotata di un motore elettrico che assiste la forza muscolare del ciclista durante la pedalata.

Il costo di alimentazione della bicicletta elettrica - si legge sul sito - è irrisorio e in modalità off può essere utilizzata anche come una bicicletta normale. È a emissione zero, visto che non utilizza combustibili fossili e non rilascia emissioni tossiche. È sicura, infatti il ciclista è protetto in caso di guasto o corto circuito e le batterie non sono a rischio esplosione o incendio.

Esistono diversi modelli di e-bike tra cui la city bike, ovvero quella pensata per uso urbano, oppure quella sportiva (mountain bike o trekking bike).