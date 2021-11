Gasway è una società che opera nel settore del mercato libero dell'energia. Come si legge sul sito, nasce nel 2009 e ha come obiettivo quello di garantire un servizio di fornitura professionale ed efficiente alla sua clientela. Nel 2018 entra a far parte del Gruppo Augusta Ratio, avviando l'anno successivo un profondo processo di cambiamento, finalizzato a individuare soluzioni veloci e innovative per la soddisfazione della clientela. L'azienda offre agli utenti una serie di servizi online, oltre a fornire assistenza gratuita tramite il suo numero verde, il sito ufficiale, indirizzo e-mail e altri recapiti.

Assistenza clienti Gasway: numero verde e indirizzo

La società, che ha la propria sede legale a Piazzetta Bossi, n° 5 cap. 20121 a Milano, è parte del Gruppo Augusta Ratio. Quest'ultima, come riporta il sito ufficiale di Gasway, è una realtà industriale italiana, orientata al futuro e competitor dei maggiori operatori del mercato, grazie alle stabili relazioni di business che intrattiene con i principali player internazionali. Per tutte le richieste che riguardano la fornitura, per effettuare reclami, segnalazioni o, semplicemente, per ottenere informazioni generiche, i consulenti sono a disposizione dei clienti con un team interno di esperti professionisti, pronti ad ascoltare con attenzione gli interlocutori e cercare la soluzione più adatta alle sue esigenze.

Esistono diversi metodi per parlare con gli operatori dell'azienda attivo nel mercato energetico: il più immediato è quello di contattare il numero verde gratuito 800.966.184 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00. L'azienda offre anche il servizio di risposta ai messaggi di Whatsapp scrivendo al numero 0245471107, il quale è disponibile dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Gli altri servizi online, indirizzi e-mail e recapiti dell'azienda milanese

Oltre ai servizi citati, la società ha sulla propria piattaforma anche il servizio "Vuoi essere richiamato?", mediante il quale gli utenti possono essere contattati dal call center di Gasway, dopo aver compilato un modulo in cui segnalare i propri dati anagrafici, il numero di cellulare e quando si vuole ricevere assistenza. Esclusivamente per le comunicazioni di avvenuto pagamento scrivere a: pagamenti@gasway.it.

Inoltre gli utenti possono accomodarsi in contatto con l' assistenza clienti scrivendo all'indirizzo info@gasway.it dalla propria e-mail personale.

Le operazioni da effettuare dall'Area clienti

Coloro che già usufruiscono dei servizi dell'azienda, possono accedere all'Area Clienti che, come si legge sul sito, è "a portata di click, 24 ore su 24. Ovunque tu sia, se sei già cliente Gasway, puoi accedere alla tua area personale da qualsiasi dispositivo, per gestire le tue forniture in autonomia e tenere sotto controllo i tuoi consumi". Tramite tale area riservata, infatti, si possono svolgere una serie di operazioni come, ad esempio, la gestione delle bollette, dei pagamenti, dei consumi. Inoltre è anche chiedere assistenza mediante un canale preferenziale, effettuare l'autolettura del gas comunicando con click la lettura del contatore, visualizza i dati contrattuali, le informazioni tecniche relative alle forniture e, se necessario,

Riguardo a tutte le offerte ricordiamo che, visitando la nostra pagina Abbassa bollette, è possibile reperire tutte le informazioni sulle novità del mercato energetico.