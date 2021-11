Geogreen, come si legge sul sito dell'azienda, è un gruppo italiano nato nel 2000 come fornitore unico di energia per RadiciGroup, con le sue aziende GeoEnergie SpA.

"La società - afferma la piattaforma - è tra i più qualificati fornitori di un sistema integrato di prodotti e di servizi".

I suoi servizi, in particolare, riguardano diversi ambiti: dalla distribuzione di energia elettrica e di gas naturale, alla produzione di energia idroelettrica e termoelettrica, fino allo sviluppo di progetti e di attività specifiche nel settore delle energie rinnovabili.

Si tratta di una realtà che fornisce alla clientela anche servizi di consulenza e supporto tramite diversi canali: il più immediato è il suo numero verde.

I numeri per contattare direttamente Geogreen e usufruire dei servizi

La clientela interessata a contattare direttamente la società Geoenergie Spa (sede ubicata a Via Ca' Antonelli, 55 Gandino, in provincia di Bergamo) può farlo telefonando al numero o +39 035 715811 o inviando un fax al numero +39 035 715812. Sarà possibile anche contattare direttamente la Geogreen Spa telefonando al numero +39 035 715811 oppure inviando un fax al numero +39 035 715812.

Geogreen informa le società sulle opportunità di risparmio

La società Geogreen è, inoltre, operativa nella Borsa Elettrica italiana e nell'ambito del trading e della vendita di energia elettrica e di gas naturale.

La società, come riportato sulla piattaforma aziendale, è capace di informare costantemente le aziende sugli ultimi aggiornamenti delle normative, monitorare il lavoro degli impianti dal punto di vista economico e analizzare la fattibilità di nuovi impianti di produzione oppure il potenziamento di quelli già esistenti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il business dell’azienda nel rispetto dell’ambiente

L'azienda ha come scopo di rispettare l'ambiente e si dimostra sensibile nei confronti della sostenibilità. Inoltre Geogreen è orientata al supporto costante dei propri clienti, infatti si definisce "un interlocutore unico, capace di soddisfare i bisogni delle aziende clienti, muovendosi in sintonia con l'evoluzione del mondo industriale. Un player in grado di offrire una gamma completa di servizi , con il migliore rapporto tra costi e qualità e nel pieno rispetto dell'ambiente.

Per quanto riguarda la sostenibilità, Geogreen ci tiene a preservare l'acqua bene prezioso per la nostra Terra e monitora scrupolosamente ed in tempo reale di tutti i parametri delle proprie derivazioni idroelettriche , fatto che consente di cogliere immediatamente eventuali anomalie e di intervenire con prontezza. Sul sito ufficiale dell'azienda si legge che, vista la vicinanza dei propri impianti ad alcuni centri della Val Seriana, Geogreen propone al pubblico delle visite guidate alle centrali per le studenti e per gli utenti del territorio. Per rimanere aggiornati su tutte le offerte inerenti all'energia elettrica bisogna consultare il nostro canale Abbassa bollette.