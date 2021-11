GEU Energia è un’azienda specializzata nelle forniture di gas ed energia elettrica. Le sue offerte sono rivolte a privati ed aziende ed hanno la caratteristica di provenire solo ed esclusivamente da fonti 100% rinnovabili. La “mission” del gruppo, come evidenziato sul sito web di GEU, è quella di impegnarsi costantemente per un futuro sostenibile e mettere a disposizione del cliente un servizio efficiente, affidabile ma soprattutto “green”.

Numero verde e contatti per il servizio clienti

GEU Energia affida l’assistenza clienti a consulenti specializzati che supportino gli utenti nella scelta più idonea e li assistano nell’espletamento delle fasi burocratiche.

L’azienda, infatti, mette a disposizione dei suoi clienti una serie di canali di comunicazione per la richiesta di informazioni e per ricevere assistenza nella gestione delle forniture. A tal proposito, è possibile chiamare il numero verde gratuito GEU Energia 800 221 332, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle ore 19:00, inviare fax al numero 058 7424 118 o inviare e-mail all’indirizzo di posta elettronica: info@geuenergia.it.

Sul sito aziendale, inoltre, GEU Energia mette a disposizione dei suoi clienti una serie di moduli scaricabili in formato PDF per agevolare la gestione della fornitura. Una volta scaricato, il modulo di proprio interesse, dovrà essere stampato e compilato in ogni sua parte ed inviato ad uno dei contatti sopra elencati.

Tutti i contatti sono a disposizione non solo dei clienti, ma anche di tutti coloro che, non avendo ancora sottoscritto un contratto di fornitura con GEU Energia, desiderano informazioni su tariffe e servizi.

Energia Green al 100% per un futuro sostenibile

La partecipazione al processo di innovazione del modo di produrre energia non è un ambito riservato soltanto alle aziende e ai grandi investitori. È per questo che GEU Energia, attraverso l’ampia panoramica di informazione presente sul suo sito aziendale e sui canali social, promuove verso gli utenti il suo impegno verso una transizione energetica. Anche i consumatori, sostiene l’azienda, grazie alla consapevolezza delle loro scelte, possono diventare una parte attiva del cambiamento. Optare per aziende che usano fonti rinnovabili e acquistare energia green è il modo, si legge nelle note informative delle offerte GEU, più facile e immediato per contribuire alla causa dell’ambiente e cercare di ridurre le emissioni di sostanze nocive ed inquinanti.

Offerte GEU Energia per clienti privati e business

Le offerte di GUE Energia sono illustrate sul sito aziendale corredate da note informative che invitano a fare propri gli ideali di un gruppo 100% green, che rispetta non solo l'ambiente ma anche il portafoglio del cliente, con offerte pensate tenendo presente le molteplici esigenze del cliente residenziale e di quello a partita Iva.

Scegliendo le offerte di GEU Energia per clienti residenziali, ad esempio, è possibile, come sottolinea l’azienda, avere un servizio di qualità ad un prezzo conveniente, con energia che proviene solo da fonti rinnovabili e certificata con Garanzia di Origine. Si contribuirà, in questo modo, a ridurre le emissioni nocive e rispettare l’ambiente.

I clienti aziendali, invece, potranno avere consulenze gratuite per essere guidati nella scelta delle tariffe più idonee alle loro esigenze ed un supporto dedicato anche nel post-vendita.