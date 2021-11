GoEnergy opera nel Mercato Libero e si occupa della commercializzazione di forniture di luce e gas per utenze domestiche, aziendali ed enti pubblici. Specializzata in fonti rinnovabili, offre servizi di efficienza energetica e per contattare il servizio clienti, anche per richiedere informazioni sulle offerte abbassa bollette, si possono utilizzare diversi canali di comunicazione.

Come contattare il servizio clienti di GoEnergy

GoEnergy dispone di diversi canali di comunicazione, in base alla zona in cui opera. Per l'area urbana di Corigliano Calabro (Cosenza) i numeri a disposizione sono 0983.87.87.61 e 371.49.66.662; l'assistenza è attiva anche tramite email all'indirizzo info@goenergysrl.it.

Per l'area urbana di Rossano (Cosenza), invece, il servizio clienti è raggiungibile al numero 0983.53.24.22 o 328.088.33.14 (l'indirizzo email è rossano@goenergysrl.it).

GoEnergy è attiva anche ad Aosta e offre assistenza tramite i numeri 0166.61.011 o 347.60.97.131 (l'email a cui fare riferimento è info@goenergysrl.it). Tutte e tre le zone interessate possono ricevere assistenza anche attraverso la compilazione dell'apposito form presente nell'area contatti del sito aziendale.

Le offerte luce di GoEnergy

Per le offerte di energia elettrica GoEnergy propone l'offerta monoraria indicizzata, che garantisce il prezzo da ingrosso per la componente energia, indicizzato in base al Pun (Prezzo unico nazionale).

L'offerta - si legge sul sito - non richiede nessun costo di attivazione e durante il cambio di gestore il servizio non viene interrotto e il contatore non subisce nessuna modifica.

Disponibile anche l'offerta con rata fissa mensile, che viene stabilita in base ai consumi in kWh dell'anno precedente (compreso tra un minimo di 1.000 e un massimo di 6.000).

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Al tredicesimo mese di fornitura si effettuerà il calcolo del conguaglio tra i consumi reali e quelli applicati, il cui importo positivo o negativo verrà accreditato/addebitato al cliente.

Le offerte Placet di GoEnergy

L'offerta a rata costante di GoEnergy è presente anche nel listino delle proposte per le forniture di gas, accompagnata dall'offerta in cui il prezzo della materia prima del gas variabile è aggiornato in base al Pfor-t (copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale).

Per le forniture di luce e gas GoEnergy propone le offerte Placet (Prezzo libero a condizioni equiparate di tutela), che prevedono un'opzione a prezzo fisso e un'altra a prezzo variabile (indicizzata dall'andamento dei mercati all'ingrosso). In questa tipologia di offerta il prezzo viene liberamente deciso dal venditore e rinnovato ogni 12 mesi, mentre la struttura di prezzo e le condizioni contrattuali vengono stabilite da Arera (Autorità regolazione energia, reti e ambiente) e sono inderogabili.

GoEnergy attiva nel settore del fotovoltaico

GoEnergy propone, tra le varie offerte, anche l'installazione di un impianto fotovoltaico. Il progetto viene redatto da tecnici specializzati nel settore delle fonti rinnovabili e delle energie alternative. In base ai dati della BP p.l.c., società inglese operante nel settore dell'energia (in riferimento al "Statical review of world energy" del 2020), l'Italia è il secondo Paese al mondo per quota produzione di energia solare, con una percentuale del 9,2% (sorpassata solo dalla Grecia a quota 11,4%). Grazie alla crescita esponenziale avvenuta negli ultimi anni, l'importazione dall'estero di fonti fossili e la produzione di energia da impianti più inquinanti e dannosi per il clima è notevolmente diminuita.

Per questo motivo GoEnergy, spiegano le note informative dell’azienda, offre un servizio a 360 gradi per la realizzazioni di impianti fotovoltaici, con un occhio di riguardo verso tutto il settore dell'efficientamento energetico, grazie all'esperienza del team di energy manager.