Green Energy è un'azienda che si occupa della vendita sul mercato libero di energia elettrica e gas metano su tutto il territorio nazionale.

Leggendo le note riportate sul sito aziendale, si apprende che efficienza e affidabilità sono i punti forza del gruppo che, grazie alla collaborazione di personale specializzato, è in grado di affiancare nelle scelte i suoi clienti con soluzioni diversificate sia per il gas metano che per l’energia elettrica, formulate sulle specifiche esigenze di utenze private e di piccole e medie aziende.

Numero verde e contatti per il servizio clienti

Il personale di Green Energy, secondo le referenze fornite dall’azienda stessa, vanta un’esperienza decennale nel campo della fornitura di gas metano ed energia elettrica ed è in grado di affiancare famiglie e imprese nella ricerca di soluzioni consone ai propri stili di vita e relativi consumi, proponendo formule innovative, chiare e trasparenti, studiate per garantire facilità di gestione e flessibilità di approvvigionamento delle risorse energetiche.

Attraverso una rete di sportelli dislocati sul territorio, Green Energy fornisce consulenza e assistenza ai clienti. Il servizio di back office è completato da una serie di contatti ai quali poter fare ricorso in caso di necessità.

Per comunicare la lettura del contatore, per richiedere informazioni commerciali e amministrative o per reclami, è possibile chiamare da rete fissa il numero verde 800 508 766.

Da rete mobile, invece, il numero da comporre è 035 0277053. La sede principale dell’azienda è in Via G. Falcone, 12 a Treviolo (BG), dove è possibile inviare posta ordinaria.

Per l’invio di e-mail sono messi a disposizione l’indirizzo di posta elettronica info@greenescoenergia.it e quello di posta certificata greenesco@arubapec.it.

Offerte trasparenti per utenze di casa e azienda

Sul sito aziendale, nella sezione dedicata alle offerte, sono illustrate le proposte dedicate alle utenze domestiche e alle imprese.

Green Energy propone, per i clienti domestici, soluzioni in base alle abitudini di consumo e in linea con le variazioni del mercato.

Per quanto riguarda, invece, le forniture per le aziende, Green Energy offre soluzioni studiate in relazione ai consumi e alle specifiche esigenze aziendali. Le informazioni sull’azienda pubblicate sul sito web, riferiscono anche che Green Energy è in grado di fornire i suoi servizi ad aziende grandi e piccole, proponendosi come un partner dinamico ed affidabile, con elevati standard di qualità e soluzioni energetiche personalizzate. Per questi servizi l’azienda si avvale, come riportato dalla stessa, di personale con esperienza decennale per aiutare le imprese a trovare la soluzione più adatta tenendo conto di una serie di fattori come la diagnosi energetica e i consumi, e proponendo, in base a questi, le tariffe più competitive sul mercato.

Energia verde: il futuro dell’elettricità

Compito di Green Energy - spiega l’azienda - è anche quello di valutare la fattibilità dei suoi interventi di efficientamento energetico, volti ad ottimizzare i consumi e salvaguardare le risorse dell’ambiente.

Le energie rinnovabili sono il presente e il futuro della produzione elettrica mondiale. Per “rinnovabile” si intende la caratteristica di essere disponibile in natura e rigenerarsi continuamente, in maniera spontanea e in quantità inesauribile. Produrre energia da fonti rinnovabili vuol dire quindi utilizzare la forza del vento, dell’acqua e del sole, elementi presenti in natura in maniera abbondante, per produrre energia elettrica. Un’energia che consente di azzerare il livello di emissioni nocive rispetto a quella prodotta dalle fonti convenzionali.