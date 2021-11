Greenius è un società energetica attiva nella distribuzione di corrente elettrica e gas su tutto il territorio italiano, con la sede legale a Cesena. La missione dell'azienda è fornire energia elettrica da impianti alimentati al 100% da fonti rinnovabili, così da abbattere le emissioni nocive e sviluppare una importante filiera dell'energia green. Proprio per ottimizzare il servizio di fornitura Greenius ha anche sviluppato tecnologie e formato consulenti specializzati per una ottimizzazione dei consumi da parte del cliente, cercando di abbattere la spesa.

Per scoprire le compagnie attive nel mercato dell'energia e avere una panoramica completa sulle offerte è possibile tenersi aggiornati sul canale Abbassa Bollette.

Numero verde per contattare l'assistenza clienti Greenius

L'azienda mette a disposizione diversi metodi di contatto per parlare con il servizio clienti. Il più efficace e immediato è quello telefonico: è possibile contattare gli uffici della società al numero 0547 483848, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle 17:30, gli uffici e l'assistenza telefonica sono chiusi il sabato, domenica e i festivi. L'azienda ha anche messo a disposizione un form da compilare con tutti i dati richiesti se si vuole eventualmente mandare una richiesta scritta, sia nel caso si avesse già un contratto in essere, sia in caso di domande generiche sull'offerta commerciale per i potenziali interessati.

L'azienda, inoltre, sostiene di rispondere a tutte le richieste in meno di 24 ore ma non solo: è possibile indicare giorno e ora in cui essere richiamati e un operatore si metterà in contatto all'orario indicato.

Greenius: vocazione per l'ambiente e le fonti rinnovabili

L'azienda ha una forte vocazione per sviluppare e distribuire corrente elettrica da fonti 100% rinnovabili.

Proprio per questo ha sviluppato alcuni strumenti che consentono un'analisi e un risparmio sulla fornitura di corrente. Tra le tecnologie sviluppate troviamo lo Smartmeter, un apparecchio di ultima generazione che permettono all’utente di gestire e conoscere in maniera dettagliata i propri consumi. Oppure quello chiamato dall'azienda I-Charger, un apparecchio definito "rivoluzionario" che permette di ricaricare uno smartphone attraverso degli appositi scompartimenti, dotati di chiave e sistema di sicurezza. Nell'offerta di Greenius, in quanto azienda votata allo sostenibilità, si trovano anche le colonnine di ricarica per veicoli elettrici o biciclette a pedalata assistita, da installare ad esempio nel cortile del condominio o a disposizione della cittadinanza in caso di commessa pubblica. Per ridurre il costo dei consumi in bolletta l'azienda propone anche, tra gli strumenti messi a disposizione, una accurata analisi dei consumi. Tramite lo studio dei consumi è possibile arrivare a un sensibile risparmio in bolletta, evitando anche gli sprechi, per esempio lasciare spie accese o caricabatterie attaccati alle prese elettriche tutta la notte.

I contratti proposti dall'azienda sono sia nel mercato libero con prezzo della materia prima variabile sia con offerte Placet (Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela) a prezzo fisso o variabile per la luce o per il gas con struttura di prezzo e condizioni contrattuali definite da Arera (l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente). Per capire e conoscere le offerte in corso, l'azienda invita a chiamare il numero 0547 48 38 48 dal lunedì al venerdì dalle 09:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:30.