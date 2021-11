Invent opera nel settore delle energie rinnovabili, della produzione di impianti fotovoltaici e del risparmio energetico. Con un'ampia gamma di offerte a disposizione, l'azienda è raggiungibile attraverso diversi canali di comunicazione, tra cui un numero verde, con cui si possono richiedere informazioni aggiuntive riguardanti le opportunità abbassa bollette.

Come raggiungere il servizio clienti di Invent attraverso il numero verde

L'assistenza clienti di Invent è accessibile, per qualsiasi richiesta di informazioni o preventivi, tramite il numero verde 800.304.042 (il servizio è attivo dal lunedì al giovedì dalle 8:30 alle 13 e dalle 14 alle 17:30; il venerdì dalle 8:30 alle 12 e dalle 12:30 alle 15).

Gli uffici sono raggiungibili anche attraverso il numero 0421.30.73.93 e l'indirizzo email info@inventsrl.it. In alternativa si può anche compilare il form presente sul sito aziendale alla voce "contatti".

Invent è nata nel 2006 come azienda produttrice di moduli fotovoltaici per installatori e, come si legge sul sito aziendale, negli anni ha ampliato l'offerta aggiungendo soluzioni per il condizionamento dell'aria, il riscaldamento e la sicurezza domestica. Dal 2015 si occupa della commercializzazione delle forniture di luce e gas in tutto il territorio nazionale, con energia 100% green.

Invent attiva nel settore dell'efficientamento energetico

Invent è attiva anche nel settore dell'efficientamento energetico con il Superbonus 110%, la detrazione fiscale usufruibile per migliorare l'efficienza energetica degli edifici di almeno due classi.

Grazie ad alcuni interventi specifici si possono ridurre gli sprechi energetici e l'inquinamento atmosferico, consentendo il rallentamento del riscaldamento globale.

I lavori vengono realizzati grazie anche alla collaborazione con primarie aziende nel settore del riscaldamento e della climatizzazione, del fotovoltaico, degli isolamenti termici, delle finiture edilizie e dei serramenti.

Con queste partnership, come si legge sul sito aziendale, riesce a offrire soluzioni complete che partono dalla progettazione, all'installazione, fino all'ottenimento degli sgravi fiscali per l'efficientamento energetico.

i pannelli fotovoltaici di Invent

Per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici di Invent, i moduli fotovoltaici vengono prodotti in Italia in regime di qualità certificata, con una linea automatizzata di elevata capacità produttiva. Non c'è nessun problema di smaltimento dei moduli a fine vita, in quanto l'azienda (come è specificato sul sito) aderisce al consorzio di smaltimento PV Cycle Italia Consorzio, ovvero un sistema collettivo che offre servizi di conformità normativa e gestione rifiuti per produttori ai sensi della normativa Raee (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) e della normativa Pile e accumulatori.

Grazie alla tecnologia InvisibleCell®, brevettata proprio dall'azienda, le connessioni elettriche del modulo sono invisibili, conferendo ai pannelli un'estetica moderna ed elegante. Tra le varie tipologie proposte da Invent c'è il fotovoltaico di design, in cui è possibile disegnare sulle superfici dei pannelli dei disegni o dei motivi grafici: si possono scegliere le opzioni disponibili o crearne una completamente personalizzata. Dal tramonto il sistema a led montato sulla cornice del pannello crea dei giochi di luce e un effetto profondità.