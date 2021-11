Lumenergia è un fornitore di energia elettrica e gas naturale attivo nel mercato libero. Il gruppo offre servizi a clienti privati, business e condomini nel comune di Lumezzane in provincia di Brescia. La totale proprietà dell’azienda è detenuta dal gruppo A2A, multiutility italiana, che opera nei settori energia, ambiente, calore, reti e tecnologie per le smart city.

Il sito ufficiale dell’azienda riporta che Lumenergia propone soluzioni pensate su misura per ogni specifica necessità, affermando, inoltre, di essere costantemente attenta alla sostenibilità e all’ambiente grazie allo sviluppo di progetti tecnologici volti all’efficientamento energetico.

Numero verde, contatti per il servizio clienti

Riportano le note informative del sito web che, da oltre vent’anni, Lumenergia rifornisce abitazioni private, attività commerciali e grandi aziende con forniture di metano ed energia elettrica, attraverso proposte trasparenti e personalizzate, rappresentando un riferimento solido e professionale per i suoi clienti e consentendo di semplificare i tempi delle pratiche burocratiche grazie ad una assistenza capillare sul territorio ed una serie di contatti telefonici messi a disposizione.

Per avere informazioni sulle offerte è possibile chiamare il Servizio Clienti al numero 030 8922150, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00, inviare mail a servizioclienti@lumenergia.it.

o PEC all’indirizzo di posta certificata lumenergia@pec.selenebs.it. La sede operativa è in Via Francesco Glisenti, 68/F a Villa Carina, in provincia di Brescia. Per valutare la possibilità di cambiare fornitore, le offerte Lumenergia possono essere visionate anche sul sito aziendale, insieme ad una serie di news e consigli utili dedicati a chi cerca maggiori informazioni sul settore.

Sempre sul sito, è attivo un servizio “Infopoint”, grazie al quale è possibile accedere ad una serie di approfondimenti inerenti i nuovi contratti, la lettura della bolletta, la tutela del cliente, l’accesso ai bonus luce e gas e altro. Alla voce “modulistica”, inoltre, sarà possibile scaricare tutti i moduli necessari per le operazioni richieste dall’iter burocratico contrattuale.

Per completare le informazioni, è possibile avere un’ampia panoramica sulle novità nel campo delle forniture di gas naturale ed energia elettrica visitando il nostro canale “Abbassa Bollette”.

Lumenergia per risparmiare e ‘non sprecare’

L’efficienza nel settore energia dipende anche dalla strategia e dalla politica adottata da un’azienda. Per Lumenergia, come si legge sul sito alla sezione “Efficienza energetica”, un minor utilizzo di risorse a parità di lavoro svolto, significa essere efficienti energeticamente e “non sprecare” l’energia che viene acquistata. L’azienda sostiene che , grazie alla sua consolidata esperienza nel settore, può guidare i suoi clienti nel trasformare in realtà questo concetto di risparmio.

Inoltre, con il marchio 100% green A2A, Lumenergia garantisce ai suoi clienti l’origine della fonte utilizzata per la produzione di energia elettrica, preservando l’ambiente da emissioni di sostanze nocive.

Il fotovoltaico: la soluzione per risparmiare

Lumenergia si occupa anche dell’installazione di colonnine per la ricarica di automezzi elettrici e dell’installazione e la manutenzione di impianti fotovoltaici per le aziende. Una soluzione green, per risparmiare sui costi energetici e salvaguardare l’ambiente, è sicuramente quella dell’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione, in autonomia, dell’energia elettrica da utilizzare nella propria azienda. Un sopralluogo gratuito, effettuato da personale esperto nel settore, permetterà la presentazione di un’ipotesi di fattibilità e la definizione del progetto di installazione del futuro impianto fotovoltaico.