Made in Energy è un'azienda che opera nel mercato libero del gas e dell'energia elettrica dal 2015. Si tratta, come si legge sul sito ufficiale, di una realtà giovane, che è riuscita ad inserirsi velocemente sul territorio milanese e a raggiungere, con i suoi servizi, una clientela in continua crescita e per la quale mette a disposizione un numero verde. Secondo le note informative, l’azienda fa parte del gruppo Canarbino che si posiziona tra i primi operatori nel settore dell’energia in Italia, grazie alla competenza delle persone e alla competitività delle sue offerte.

La trasparenza viene individuata come un punto di forza delle sue offerte, nelle quali i costi dei servizi vengono indicati chiaramente in bolletta per permettere ai suoi clienti una veloce lettura e una facile comprensione delle diverse componenti di spesa.

Numero verde, contatti e Area Clienti sul sito

La filosofia di Made in Energy, si legge sul sito, si basa sulla qualità dei suoi servizi e su una forte empatia con gli utenti finali. L’azienda mette a disposizione una serie di riferimenti in rete e contatti telefonici, per chi necessita chiarimenti prima di cambiare fornitore.

Per coloro che hanno già sottoscritto un contratto, è possibile accedere all’”Area Clienti” presente sul sito per usufruire, in modo del tutto autonomo, di una serie di servizi esclusivi.

Inoltre, è possibile contattare il team dell’azienda attraverso il numero verde 800 688 119, raggiungibile da rete fissa, o il numero 02 459 02 040, contattabile da rete mobile. I numeri sono attivi dalle ore 8:30 alle ore 18:30, da lunedì a venerdì e il sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Per inviare documentazione è possibile utilizzare il numero di fax 0187 610 897, inviare e-mail all'indirizzo info@made-in-energy.it o una PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata madeinenergy@legalmail.it.

La sede legale dell’azienda è in Via Vincenzo Monti, 48 a Milano. La sede operativa in Via Variante Aurelia, 153 a Sarzana (SP).

L’importanza dell’informazione per fare la scelta giusta

Il mercato libero dà la possibilità di scegliere, in totale autonomia, il proprio fornitore di energia e gas. Una scelta che dovrà tener conto, non solo delle offerte e dei servizi proposti dal fornitore, ma anche di un insieme di fattori che andranno a determinare la soluzione più idonea alle esigenze degli utenti finali.

Risulta molto importante avere, quindi, un’adeguata informazione sui servizi erogati dal fornitore. A tal proposito, Made in Energy affianca i suoi clienti con una guida di riferimento. Alla sezione ‘Servizi Utili’, sempre aggiornata sul suo sito, è possibile prendere visione di una serie di approfondimenti sulla bolletta, sulle modalità di pagamento, sull’autolettura, sull’accesso ai bonus sociali ed avere una serie di risposte nella sezione dedicata alle ‘FAQ’ (Frequently Asked Questions).

Autolettura e ‘bolletta web’

Per ricevere bollette in linea con i consumi effettivi e non quelli stimati, la comunicazione dell'autolettura da parte del cliente diventa di fondamentale importanza.

Come si legge sul sito ufficiale, Made in Energy mette a disposizione, per questo servizio, diversi canali. È infatti possibile chiamare il numero verde 800 688 119, inviare una mail all'indirizzo autoletture@made-in-energy.it o, in alternativa, accedere all’Area Clienti dove sarà richiesto di riempire il Form predisposto con i dati relativi alla propria utenza.

Per quanto riguarda la ricezione delle bollette, il gruppo mette a disposizione dei clienti il servizio “bolletta web”, grazie al quale è possibile ricevere via e-mail tutte le bollette.