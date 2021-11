Metaenergia opera nel Mercato libero con la vendita di forniture di gas ed energia elettrica. Attiva su tutto il territorio nazionale, con sede a Milano e Roma, offre assistenza personalizzata tramite il servizio clienti accessibile con il numero verde, con cui si possono conoscere anche le offerte abbassa bollette.

Come contattare il servizio clienti di Metaenergia attraverso il numero verde

Il servizio clienti di Metaenergia è raggiungibile da rete fissa dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, al numero verde 800.922.233. Per le chiamate da cellulare o dall'estero il numero da comporre è 06.88.84.32.91 (la chiamata non è gratuita e il costo varia in base al proprio piano tariffario).

Qualsiasi richiesta può essere fatta anche attraverso l'indirizzo email ufficioclienti@metaenergia.it.

Per i reclami, invece, l'utente può scaricare il relativo modulo dalla sezione "Modulistica" o redarlo in carta bianca con i seguenti dati: nome e cognome, indirizzo fornitura, indirizzo postale (se diverso da quello della fornitura) o email, servizio a cui si riferisce il reclamo, codice Pod o Pdr e la descrizione dei fatti avvenuti. Il tutto va inviato tramite posta certificata all'indirizzo sc.metaenergia@pec.it.

Tramite l'app di Metaenergia (scaricabile dai principali digital store) si può gestire in autonomia la fornitura del gas e della luce. Per accedervi basta utilizzare le credenziali di accesso scelte durante la registrazione.

In pochi passaggi l'utente può controllare le condizioni contrattuali della fornitura, visualizzare lo storico di bollette e consumi, inviare l'autolettura e ricevere comunicazioni importanti

I servizi di Metaenergia

Metaenergia opera nel Mercato Libero dal 2009 e si occupa della commercializzazione di forniture di energia elettrica e gas naturale per utenze domestiche, business e corporate.

Come si legge sul sito aziendale, gli operatori del call center seguono il cliente passo dopo passo, offrendo informazioni tecniche e commerciali e delucidazioni sull'autolettura e sulle voci presenti in bolletta. In più l'operatore segue l'utente in tutto ciò che riguarda le variazioni di tipo amministrativo, le volture e gli aumenti di potenza e le contestazioni di carattere tecnico e amministrativo. Per ulteriori chiarimenti si può chiedere un incontro con un referente del territorio.

Metaenergia attiva nel settore dell'efficientamento energetico

Metaenergia è attiva anche nel settore dell'efficientamento energetico. Come spiega l'azienda in merito a questo argomento, molto spesso si crede che uno stabile possa essere definito "energicamente più efficiente" solo se si attiva un minor consumo di energia, ma un sistema può definirsi più efficiente di un altro solo se a parità di prestazioni richieste riesce a ottenere lo stesso risultato, ma con il minor utilizzo di energia.

Il punto chiave dell'efficienza energetica è "fare di più" ma utilizzando meno risorse e per ottenere ciò si possono utilizzare tecnologie e tecniche presenti sul mercato, ma anche adottare un comportamento responsabile verso gli usi energetici. Per questo motivo bisognerebbe utilizzare l'energia in modo razionale, eliminando gli sprechi e le perdite dovuti al malfunzionamento e alla cattiva gestione dei sistemi semplici o complessi. In questo modo si può risparmiare energia, abbattere i costi fissi e variabili e ottenere benefici ambientali.