Metamer è un operatore del mercato libero di luce e gas per utenti residenziali e business. Radicata in Abruzzo e Molise, l’azienda opera anche sul resto del territorio nazionale, prendendo in esame le esigenze di ogni tipologia di cliente e cercando di offrire la soluzione ottimale.

Dal sito ufficiale della società, si evince la filosofia aziendale, che mette al primo posto i bisogni dei suoi clienti e il suo forte legame con il territorio. Un legame definito “diretto ed affidabile”, costruito grazie a offerte trasparenti, attente all’ambiente e a contatti diretti per informazioni e assistenza, tra cui un numero verde gratuito.

Contatti Metamer: numero verde e ‘Sportello Sm@rt’

L’azienda mette a disposizione diversi canali comunicativi attraverso i quali è possibile avere informazioni, come il numero verde 800 128 484, attivo dalle 8:00 alle 20:00, dal lunedì al venerdì e il sabato, dalle 8:00 alle 15:00. Per l’invio di comunicazioni o documentazioni, è disponibile l’indirizzo di posta elettronica servizio.clienti@metamer.it , per info e preventivi, energia@metamer.it. Sul sito aziendale è attivo lo “Sportello Sm@rt” dedicato ai clienti, grazie al quale, tramite le credenziali rilasciate in fase di registrazione, è possibile accedere ad una serie di servizi on-line come, ad esempio, la possibilità di comunicare l’autolettura della propria fornitura, visualizzare e stampare i documenti di fatturazione, controllare lo stato dei pagamenti e i dati di consumo delle forniture, verificare le modalità di accesso ai bonus luce e gas.

Inoltre, è possibile scaricare gratuitamente l’app My Metamer che consente la gestione dal cellulare della propria fornitura. Il tuo codice cliente.

Il supporto dell’azienda sul territorio è garantito dalla presenza di numerosi sportelli dedicati all’assistenza. Per conoscerne le sedi, è possibile accedere all’area “Sportelli” del sito per trovare lo sportello Metamer in Abruzzo e Molise più vicino alla propria residenza.

Altri canali messi a disposizione dal gruppo Metamer sono quelli legati ai social, attraverso la pagina ufficiale di Facebook e il profilo Instagram.

Energia green 100% senza costi aggiuntivi

Metamer fornisce gas ed energia elettrica con offerte dedicate a utenze domestiche, attività commerciali, partite Iva, professionisti e industrie. Secondo quanto si apprende sul sito aziendale, scegliendo gas e luce fornite da Metamer, si sceglie l’energia prodotta nel rispetto delle risorse naturali lungo tutta la sua filiera e proveniente da fonti rinnovabili certificate dal sistema di “Garanzia di Origine”. In virtù di questi principi, l’azienda dichiara di proporre ai suoi clienti, senza costi aggiuntivi, solo energia 100% green, che permette di risparmiare emissioni nocive di CO2 nell’ambiente.

Compilando il form presente nell’area “Contatti” del sito, si potrà essere ricontattati da un esperto che sarà in grado di offrire informazioni dettagliate sulle offerte Energia Green più in linea con le esigenze del cliente.

Impegno e sostenibilità per il territorio

La trasformazione di tutte le proposte energetiche in forniture di energia verde fa parte di un progetto che si propone di rendere le attività di Metamer sempre più sostenibili dal punto di vista ambientale.

Una transizione ecologica che l’azienda dichiara essere iniziata da tempo e che si concretizza attraverso diverse iniziative di sensibilizzazione e campagne ecologiche in collaborazione con altre realtà dell’Abruzzo e Molise.