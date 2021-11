Metanotre è una società del Friuli Venezia Giulia che opera nel settore del mercato libero dell'energia. In particolare si occupa della vendita di gas ed è composta da tre soci interamente a capitale privato. L'azienda punta a offrire ai suoi utenti un risparmio economico nell'acquisto del gas, inoltre fornisce loro un'assistenza costante mediante i suoi indirizzi di posta elettronica, il numero gratuito e un apposito form con il quale rivolgersi direttamente al servizio clienti.

L'azienda è attiva nella vendita di gas e opera in Friuli Venezia Giulia

Metanotre è attiva in Friuli Venezia Giulia, regione in cui offre servizi di vendita di gas naturale sia a clienti per uso domestico sia a utenti che intendono utilizzare i suoi prodotti per uso industriale.

La società, infatti, opera su alcuni comuni del territorio regionale e sulla sua piattaforma ufficiale si legge: "È un punto di riferimento nonché un interlocutore affidabile e preparato per tutti".

Sempre secondo quanto affermato sul sito aziendale, oltre a un servizio preciso e ai bisogni della clientela, il gruppo offre anche la propria esperienza per la risoluzione di operazioni complesse e di alcune problematiche.

Gli operatori supportano gli utenti, ad esempio, nelle pratiche riguardanti le modalità di esecuzione di nuovi allacciamenti, attivazioni, riattivazioni, disdette e tutte le operazioni relative alle utenze.

Assistenza clienti gratuita Metanotre: numero verde, indirizzi, e-mail

L'azienda attiva nel mercato energetico offre una serie di vantaggi esclusivi sulle bollette del gas.

Inoltre mette a disposizione dei propri utenti una piattaforma online che fornisce diversi servizi, un numero verde per contattare l'assistenza clienti, un'area riservata online e altri recapiti. La sede di Metanotre si trova in via Pontebbana, 23/1433017 a Tarcento (in provincia di Udine). Il modo più immediato per mettersi in contatto con i consulenti aziendali è quello di contattare il numero gratuito 0432 793017.

Coloro che, invece, preferiscono ricevere assistenza gratuita scrivendo una e-mail dal proprio indirizzo di posta elettronica personale, possono rivolgersi al recapito servizioclienti@metanotre.it oppure a metanotre@legalmail.it. Infine nella sezione "Contatti" del sito ufficiale è disponibile un apposito form da compilare con i propri dati anagrafici, l'indirizzo di posta elettronica personale, l'oggetto e il contenuto del messaggio.

Le offerte sul consumo del gas per gli utenti domestici

Come riportato sulla piattaforma ufficiale, la società offre una serie di vantaggi per i clienti che intendono utilizzare i suoi servizi per uso domestico e non solo. Sempre sul sito si legge: "Prova le nostre offerte di prezzo personalizzate" specificando come tra queste ci siano il preventivo gratuito sui consumi di gas naturale, nessun costo per attivare i suoi servizi, alcuna modifica al contatore in seguito all'attivazione, controllo autonomo dei consumi della bolletta, la fatturazione avviene sempre con lettura mensile certa, senza acconti, anticipi e/o conguagli. L'offerta placet fisso, ad esempio, prevede che il prezzo della componente energia resti fisso e invariabile per dodici mesi dalla data di sottoscrizione mentre nell'offerta placet variabile il costo è indicizzato e allineato in funzione all'andamento del mercato europeo. Degli stessi vantaggi, inoltre, possono usufruire anche le imprese e i condomini.

