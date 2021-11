MetanSud è una società energetica relativamente giovane con la sede legale a Scafati in provincia di Salerno e si occupa di fornire luce e gas in particolare in Campania. Come riportato nella storia dell'azienda sul sito internet nel 2016 sono stati inaugurati gli uffici della sede centrale di Scafati, negli anni l'azienda ha sempre cercato di espandere il proprio business ricercando nuove proposte e nuove partnership come ad esempio l'installazione di climatizzatori e pompe di calore. Oltre alla sede centrale con gli uffici a Scafati, l'azienda ha altre sedi distaccate o punti informativi ad Angri, Sant’Egidio del Monte Albino, Pagani, Sant’Antonio Abate, Mercato San Severino, Succivo: indirizzo e contatti più dettagliati si possono trovare sul sito internet aziendale di MetanSud.

Numero verde e contatti di MetanSud: come contattare il servizio clienti

MetanSud, come anche riportato sulle pagine del proprio sito internet, crede in un dialogo costante con l'utenza al fine di non creare dissapori o malumori nella clientela. Per mettersi in contatto con il il servizio clienti per informazioni commerciali o richieste generiche è possibile chiamare il numero verde digitando l'800 910 466, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle 13:30 e il sabato dalle 9:30 alle 12:30, nel caso si dovessero inviare documenti via fax il numero è 081 8507575.

Per i clienti MetanSud o per i potenziali interessati è possibile scrivere una richiesta scritta all'indirizzo di posta elettronica info@metansudgas.it oppure alla posta certificata metansudgas@pec.it, riservata per l'invio di moduli e certificati o allo scambio di informazioni tra gli operatori.

L'azienda è molto presente sul territorio in particolare della Campania con diversi uffici distaccati e punti informativi presso sedi terze, come ad esempio gli sportelli del cittadino, per saperne di più su orari e sedi basterà visitare la pagina "Contatti" sul sito aziendale. MetanSud è anche presente sui social network come Facebook, per mettersi in contatto con l'azienda è anche possibile inviare un messaggio privato via messenger.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'offerta di MetanSud si rivolge a privati e aziende

L'azienda è nata in principio come distributore di gas metano per poi espandere il proprio business anche nella fornitura di corrente elettrica. L'offerta di MetanSud si rivolge a privati, utenze singole o condomini, e imprese. Per quanto concerne la corrente elettrica si può scegliere fra il conteggio in bolletta monorario oppure in base alla fascia oraria della fornitura. Attualmente, ma si invita l'utenza a verificare con un consulente dell'azienda, MetanSud blocca il prezzo della materia prima energia per dodici mesi dall'attivazione della fornitura per i nuovi clienti e prevede un piccolo sconto per il cliente che attiva la domiciliazione bancaria delle bollette.

Se si hanno dubbi in merito alle offerte o ai servizi proposti come l'installazione di climatizzatori e pompe di calore è possibile visitare la pagina "Informazioni Utili" sul sito aziendale. In questa sezione sono anche presenti articoli che spiegano come funziona l'addebito del canone Rai in bolletta, oppure qualche regola semplice per un risparmio concreto sui consumi ma anche una guida per non "abboccare" a certe truffe sul mercato dell'energia.

Per i consumatori che stanno pensando di cambiare fornitore di luce e gas si consiglia di visitare il canale Abbassa Bollette.