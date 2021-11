Miro Energie si occupa della commercializzazione delle forniture di energia elettrica e, grazie alla collaborazione con Gas Più, della distribuzione di gas. Per andare incontro alle esigenze della clientela, mette a disposizione un servizio clienti attraverso diversi canali di comunicazione, con cui si può richiedere una consulenza per conoscere l'offerta abbassa bollette più adatta alle proprie esigenze.

Come raggiungere il servizio clienti di Miro Energie

Per qualsiasi informazione si può contattare il servizio clienti di Miro Energie al numero 02.98.11.21.61 (la telefonata non è gratuita e il costo varia in base al proprio piano tariffario); il servizio è attivo dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, il venerdì dalle 9 alle 17.

Le richieste possono essere inoltrate anche attraverso l'indirizzo email info@miroenergie.it.

Chi è già cliente può ricevere assistenza attraverso lo sportello telematico presente sul sito internet dell'azienda, facendo login con le proprie credenziali di accesso. In questa sezione è anche possibile scaricare i moduli utili per l'attivazione e la gestione della fornitura: una volta compilato e firmato il documento può essere consegnato a mano presso lo sportello di Miro Energie presente a Melegnano (Milano) in via Marconi 15 (a questo indirizzo possono essere spediti anche tramite posta ordinaria) oppure tramite email all'indirizzo info@miroenergie.it. Per i contratti spediti via posta un operatore contatterà il cliente telefonicamente o tramite email, in maniera tale da poter definire la pratica.

Per inviare un reclamo, invece, basta scaricare il modulo presente nella sezione del sito "reclami e informazioni", compilarlo e inviarlo tramite email all'indirizzo info@consoci.it.

Le offerte di Miro Energie

Le offerte di Miro Energie si rivolgono a utenze domestiche, aziendali e condomini. Come si legge sul sito, grazie alla partnership con Gas Più offre un servizio dual fuel, gas ed energia, garantendo uno sconto reale sulla bolletta, con gli operatori presenti sul territorio pronti a supportare il cliente per qualsiasi esigenza.

La bolletta è chiara e trasparente e grazie al servizio online è possibile ricevere le bollette via email e accedere all'area clienti per controllare in qualsiasi momento lo stato delle fatture. Il passaggio a Miro Energie è gratuito e il cliente non deve lasciare nessun deposito cauzionale, in più durante il cambio di gestore non subisce nessuna interruzione della fornitura.

Per conoscere l'offerta più adatta alle proprie esigenze si può richiedere gratuitamente una consulenza a un operatore e per farlo basta contattare il team di Miro Energie attraverso i canali di comunicazione del servizio clienti.

Le offerte Placet di Miro Energie

A disposizione del cliente anche le offerte Placet (Prezzo libero a condizione equiparate di tutela), dove le condizioni economiche vengono liberamente decise da Miro Energie e rinnovate ogni dodici mesi, mentre la struttura di prezzo e le condizioni contrattuali vengono stabilite da Arera (Autorità regolazione energia, reti e ambiente) e sono inderogabili. A queste offerte non può essere applicato nessun servizio aggiuntivo e non prevedono la fornitura congiunta di luce e gas, infatti il cliente deve sottoscrivere due contratti distinti.

Le offerte Placet possono essere a prezzo fisso o variabile (dove il prezzo viene indicizzato dall'andamento dei mercati all'ingrosso).