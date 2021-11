Miwa Energia opera nel settore della commercializzazione delle forniture di energia elettrica e gas su tutto il territorio nazionale e le offerte sono rivolte a utenti domestici e aziendali. Con quattro sedi commerciali e numerosi sportelli informativi sparsi su tutto il territorio, l'azienda offre assistenza anche attraverso un numero verde, con cui si possono attivare le offerte abbassa bollette proposte dalla società.

Come raggiungere il servizio clienti di Miwa Energia attraverso il numero verde

Miwa Energia offre assistenza tramite il numero verde 800.974.185; le richieste possono essere inoltrate anche tramite l'indirizzo email info@miwaenergia.com o la Pec miwaenergia@pec.miwaenergia.com.

A disposizione dell'utenza anche gli sportelli informativi dislocati sul territorio italiano: per conoscere quello più vicino alla zona di appartenenza basta visitare il sito internet della società.

La fornitura è gestibile in autonomia grazie a "Miwa per te", l'area clienti presente sul sito aziendale. Per iscriversi basta selezionare l'utenza attiva, inserire il codice fiscale o la partita iva e il codice cliente presente in bolletta. Completata la registrazione l'utente riceverà tramite email una password provvisoria, che deve essere modificata al primo accesso. Tramite il pannello di controllo si possono verificare i dati, lo storico delle fatture e procedere con il pagamento della bolletta online.

L'attività di Miwa Energia

Miwa Energia si occupa della commercializzazione di forniture di energia elettrica e gas su tutto il territorio nazionale. Come si legge sul sito è stata fondata nel 2010 dopo la liberalizzazione del mercato energetico e la sua storia affonda le radici nella Zullo S.R.L., azienda con esperienza ventennale nella gestione e manutenzione delle reti gas.

Dal 2014, invece, inizia il suo percorso nel settore dell'energia elettrica.

Per attivare le offerte proposte dalla società basta contattare il servizio clienti oppure rivolgersi presso un Miwa Store, e tra quelle disponibili c'è la promo "Bye bye attivazione". Infatti se si sceglie come fornitore energetico Miwa l'utente (nella prima bolletta) avrà uno sconto del valore di 50 euro, pari all'equivalente dell'attivazione dell'offerta. Mentre con "Globale Miwa" se l'utente sceglie di attivare gas e luce avrà in omaggio un'assicurazione completa per la casa che copre danni arrecati durante eventi sociopolitici (a causa di atti di terrorismo, vandalici e dolosi), guasti causati ai serramenti, ai fissi e agli infissi da ladri e danni arrecati a terzi a causa di neve e ghiaccio, interruzione o sospensione di attività, inquinamento accidentale e committenza di lavori.

Solo online, invece, si può attivare Miwa Start e per ogni contratto privato (sia gas che luce) il cliente riceve in omaggio un buono Amazon del valore di 60 euro.

Le offerte Placet di Miwa Energia

Disponibili anche le offerte Placet (Prezzo libero a condizioni equiparate di tutela) dove il prezzo viene liberamente deciso da Miwa Energia, mentre le condizioni contrattuali e la struttura del prezzo vengono stabilite da Arera (Autorità regolazione energia, reti e ambiente) e sono inderogabili.

Il prezzo delle offerte si rinnova ogni 12 mesi e può essere fisso o variabile, in quest'ultimo caso è indicizzato dall'andamento del mercato all'ingrosso. Con l'offerta non è prevista la fornitura congiunta di luce e gas, infatti bisogna sottoscrivere due contratti distinti.