More Life Energy è un’azienda che opera nel mercato libero del gas e dell’energia elettrica nel segmento B2B (Business to Business).

L’energia elettrica e il gas, in presenza di attività produttive con grandi volumi in termini di consumi, alimentano la crescita e il business delle grandi aziende. Secondo quanto riportato sul sito web ufficiale, l'azienda ha scelto di concentrarsi sul mondo B2B per affiancare le aziende ed aiutarle nella scelta di soluzioni ottimali, accreditandosi così come serio ed affidabile partner energetico di medie e grandi imprese presenti sul territorio nazionale.

Le sue offerte, come si legge ancora, sono caratterizzate da principi etici fondamentali che si manifestano in pratiche di mercato improntate alla trasparenza, alla correttezza e al rispetto per l’ambiente.

Contatti di riferimento More Life Energy

Riportano ancora le note informative che l’azienda mette a disposizione dei suoi clienti, personale altamente qualificato e una struttura organizzativa che le consente di affiancare gli utenti durante tutto l’iter contrattuale. La presenza capillare di consulenti sul territorio nazionale, garantisce un rapporto costante e diretto all’insegna della massima praticità.

La compagnia intende così aiutare il cliente a risparmiare e ad evitare inutili perdite di tempo.

Per qualsiasi richiesta, ci si potrà interfacciare con un referente unico per avere un supporto efficiente e immediato. Dopo un’accurata analisi energetica e un approfondito studio dell’utenza, i consulenti svilupperanno un piano “ad hoc”, con tariffe proporzionate e modulate in base alle effettive necessità di consumo di ogni singola azienda.

Il contatto principale per la richiesta di informazioni o assistenza è il numero di telefono 02 8282 6700. É possibile, inoltre, inviare fax allo 02 8282 6720 o documentazione all’indirizzo di posta elettronica info@morelifeenergy.it.

La sede legale di More Life Energy è in Foro Buonaparte, 51 a Milano.

Le informazioni sui contratti di More Life Energy possono essere integrate consultando la pagina “Abbassa Bollette” di Blasting News, costantemente aggiornata con le ultime novità del settore energia.

La mission aziendale

La “mission” del gruppo, come evidenziato sul sito web, è quella di stringere un rapporto stretto con il proprio cliente, distinguendosi dagli altri operatori per un’attenzione esclusiva rivolta alle aziende.

Operando sul mercato B2B, il fornitore si adopera per identificare le esigenze e le peculiarità del cliente, così da poterne soddisfare i bisogni con soluzioni di energia elettrica e gas ottimali.

Durante tutto l’iter contrattuale, l'azienda crea una vera e propria collaborazione con l’azienda che fornisce, grazie ad una assistenza continua.

More Life Energy, nel rispetto della sua mission, offre alla sua clientela forniture a prezzo fisso, che consentono di bloccare il costo in base al prezzo e alla durata del contratto, e a prezzo variabile, grazie alle quali gli utenti possono usufruire dei vantaggi derivanti dell’andamento del prezzo nel mercato.

Energia prodotta da fonti rinnovabili

La crescita economica e tecnologica, hanno influito notevolmente sull’incremento del fabbisogno energetico ed il conseguente sfruttamento intensivo delle risorse provenienti da combustibili fossili.

Secondo quanto si evince dal sito ufficiale, More Life Energy ha scelto di garantire ai propri clienti una fornitura di energia certificata dalla garanzia di origine (G.O.), che attesta la natura delle fonti rinnovabili da cui proviene e che permette di ridurre notevolmente l’impatto sull’ambiente e le emissioni nocive di CO2.